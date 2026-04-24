Messina, ok in consiglio comunale al Bilancio di previsione 2026-2028 di A.RIS.ME

Si è concluso poco fa un Consiglio comunale a Messina dove è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Speciale A.RIS.ME.. Questo documento rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la programmazione economica e finanziaria del prossimo triennio, stabilendo le linee guida per la gestione delle risorse destinate alle attività dell’azienda speciale. In particolare, il Bilancio di previsione 2026-2028 include la Nota integrativa al Budget economico 2026-2028, il budget pluriennale 2026-2028, e il Piano programma 2026-2028, che insieme delineano le priorità strategiche per il futuro di Messina, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla gestione efficace dei fondi pubblici.

Ok a 6 emendamenti tecnici

Un altro momento cruciale durante la discussione in aula è stato l’approvazione di sei emendamenti tecnici, che sono stati accolti per perfezionare il documento originario. Gli emendamenti hanno avuto l’obiettivo di rendere il bilancio più rispondente alle esigenze concrete della città, migliorando la gestione delle risorse e indirizzando gli investimenti verso settori strategici per il futuro di Messina.