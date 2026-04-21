Messina, navette Atm per i concerti di Gigi D’Alessio al Palarescifina | INFO e DETTAGLI

Il 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio farà tappa al Palarescifina di Messina e per l’occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto. Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18: 00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa. ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.