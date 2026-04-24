Messina, la rivelazione di De Luca: “non farò più il sindaco, con Taormina ho chiuso. Il mio sogno è il sindaco di Sicilia”

Nella tradizionale diretta social mattutina, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha rivelato: “non mi occuperò più di palazzi municipali, con Taormina ho finito, ne ho amministrati 5 e sono soddisfatto cosi. La mia vera soddisfazione sarà sfornare nuova classe dirigente. Il mio sogno? Vorrei fare il sindaco di Sicilia”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che indicano chiaramente una nuova fase nel percorso politico di De Luca.

Una nuova classe dirigente

Al centro della nuova visione politica emerge con forza il tema delle nuove generazioni. L’obiettivo dichiarato di Cateno De Luca è quello di diventare un punto di riferimento per i giovani, puntando sulla formazione e sul rinnovamento della classe dirigente.

Lo sguardo alla Sicilia: un progetto più ampio

L’orizzonte indicato da Cateno De Luca va ben oltre i confini dei singoli Comuni. Il riferimento al sogno di diventare “sindaco di Sicilia” suggerisce una visione politica regionale, capace di superare le dinamiche locali per abbracciare un progetto più ampio che “non tenga contro della destra o della sinistra, io sono post ideologico. Mi alleo con chi vuole cambiare la nostra regione”.