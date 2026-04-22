Messina, il giovane Pietro Ingegneri riapre la Coppa Italia Kart: trionfo nella 3ª tappa e balzo in classifica

Una domenica da incorniciare per il pilota messinese Pietro Ingegneri, protagonista assoluto nella terza tappa della Coppa Italia di zona di karting. Una prestazione impeccabile che lo ha visto dominare sin dalle qualifiche, chiuse in prima posizione, confermando fin da subito il suo stato di forma. Il passo gara si è rivelato altrettanto solido nelle manche successive: vittoria nella prefinale e successo netto anche nella finale, conquistata con un vantaggio di quasi due secondi sugli inseguitori. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e certifica la piena competitività del pilota siciliano.

Determinante il contributo del team CM Motorsport, guidato da Maurizio Capuzzo, realtà che si distingue per professionalità, competenza tecnica e attenzione ai dettagli. Il lavoro svolto nel corso del weekend, tra messa a punto del kart e gestione strategica delle sessioni in pista, ha permesso a Ingegneri di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

La sinergia tra pilota e squadra, costruita su determinazione, costanza e fiducia reciproca, si è rivelata decisiva per il raggiungimento di questo importante risultato, che rilancia con forza le ambizioni stagionali.

Dopo un avvio di campionato segnato da un pizzico di sfortuna nelle prime due prove, Ingegneri riesce così a risalire la classifica: grazie ai punti conquistati in questa tappa, guadagna quattro posizioni, portandosi al terzo posto della graduatoria generale, a pochissima distanza dalla vetta.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: la quarta prova del campionato, in programma il 16 e 17 maggio al Kartodromo di Villarosa, dove il pilota messinese cercherà di confermare il momento positivo e puntare alla leadership.

Un segnale forte per il prosieguo della stagione, che riapre completamente i giochi per il titolo e conferma CM Motorsport come una delle squadre più competitive del campionato.