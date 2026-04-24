Messina, il confronto tra i candidati sindaco accende il dibattito sul futuro della città tra Area dello Stretto e Ponte

La nuova puntata di Scirocco, il talk show di RTP, ha avuto come protagonisti Marcello Scurria, Antonella Russo e Federico Basile, tre dei principali candidati a sindaco di Messina. Durante l’incontro, condotto da Emilio Pintandi, sono emerse divergenze significative sulle questioni chiave per il futuro della città, in particolare riguardo alla manutenzione urbana, alla al PUG e al futuro dell’Area dello Stretto. Il confronto si è svolto in un clima acceso ma sereno, con le dichiarazioni dei candidati che hanno toccato temi caldi come la gestione delle risorse finanziarie della città e l’efficacia delle politiche precedenti. A ciascun candidato è stato dato spazio per presentare le proprie proposte, ma anche per criticare l’operato degli amministratori uscenti.

Le critiche di Scurria: “Messina è stata abbandonata”

Il candidato Marcello Scurria ha esordito con una critica ferma all’amministrazione attuale, accusando la città di essere stata abbandonata dalle precedenti giunte. “se pensiamo che 1 miliardo e 300 milioni di euro siano stati stanziati senza risultati concreti, possiamo tranquillamente affermare che qualcosa non è andato per il verso giusto”, ha dichiarato Scurria. Parlando delle problematiche legate al PUG, Scurria ha espresso preoccupazione, aggiungendo una battuta sulle buche stradali: “parlare delle voragini in città è come sparare sulla croce rossa, il problema è evidente e nessuno è riuscito a risolverlo”.

Scurria ha inoltre messo in evidenza l’importanza dell’Area dello Stretto, che definisce fondamentale per lo sviluppo della città: “deve essere al centro della nostra politica per sviluppare davvero Messina. Ad esempio, il mese prossimo dieci ministri arriveranno a Messina, e noi vogliamo puntare tutto sull’area metropolitana dello Stretto“, ha dichiarato con convinzione, aggiungendo una critica all’ex sindaco Cateno De Luca: “ha creato un sistema di cui ho i miei dubbi”.

Antonella Russo: “alternativa agli otto anni di governo De Luca e Basile”

Antonella Russo del centrosinistra ha incentrato la sua proposta su un cambio di rotta radicale rispetto ai passati otto anni di governo cittadino. “La città è stata lasciata, per via delle dimissioni di Basile, nell’anno del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), e questo è inaccettabile”, ha affermato Russo, lanciando una critica serrata all’attuale amministrazione. Secondo Russo “la manutenzione delle strade è stata una delle maggiori carenze dell’amministrazione Basile, con buche non segnalate in tutta la città e una gestione poco efficace delle risorse per migliorare le infrastrutture urbane”. In particolare, la candidata ha evidenziato la sua opposizione al Ponte sullo Stretto, dichiarando: “noi rappresentiamo chi non vuole il Ponte. Crediamo che Messina debba concentrarsi su soluzioni locali e reali per migliorare la vita dei cittadini, senza fare promesse irrealistiche.”

Federico Basile: “abbiamo fatto il possibile e l’impossibile”

Il sindaco uscente Federico Basile, rispondendo alle critiche dei suoi avversari, ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato, pur riconoscendo le difficoltà da affrontare. “Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile per migliorare la città, e abbiamo puntato sulla rigenerazione urbana con tutti gli strumenti a disposizione”, ha dichiarato Basile. Il primo cittadino ha anche ribadito l’importanza di proseguire con le politiche di sviluppo che hanno caratterizzato il suo operato, promettendo che la sua amministrazione continuerà a lavorare per garantire una Messina più moderna e sostenibile.