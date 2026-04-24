Messina, il chiarimento della città metropolitana: “lavori in fase finale e viabilità garantita”

La Città Metropolitana di Messina chiarisce che “lungo la strada provinciale 45, nel tratto in prossimità di Massa San Nicola, non si è verificato alcun nuovo evento franoso. L’area interessata resta esclusivamente quella già coinvolta dal dissesto dello scorso 10 gennaio, localizzato al km 10+500. L’episodio segnalato ha riguardato unicamente un parziale cedimento delle transenne che delimitano il cantiere, senza conseguenze sulla stabilità del versante né sulla sicurezza della carreggiata. Si conferma che la strada è sempre rimasta aperta e regolarmente percorribile, seppur con le limitazioni già in vigore a seguito dell’evento di gennaio, inclusa la regolazione del traffico a senso unico alternato per consentire lo svolgimento degli interventi. I lavori attualmente in corso riguardano, dopo una prima fase di interventi di consolidamento, il riempimento dell’area franata e si collocano nella fase conclusiva del cantiere. Il cronoprogramma iniziale prevedeva una chiusura anticipata delle attività; tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse delle ultime settimane hanno determinato un rallentamento, senza incidere sull’imminente completamento delle opere”.

Le attività sono dirette da Biagio Privitera

Le attività sono dirette da Biagio Privitera, dirigente della 3^ Direzione “Viabilità e Protezione Civile” e coordinate costantemente sul posto dal responsabile del Servizio Progettazione e manutenzione stradale della Zona Omogenea Messina Ionica – Alcantara, Gaetano Maggioloti. Il completamento degli interventi consentirà a breve il pieno ripristino della normale circolazione lungo l’arteria.

“Non si è verificata alcuna nuova frana – ha precisato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro – e la strada è sempre rimasta aperta alla circolazione. I lavori stanno procedendo secondo le attività previste e si trovano ormai nella fase finale. L’impegno tecnico e amministrativo è stato continuo e concreto: a breve restituiremo ai cittadini una viabilità pienamente sicura e priva di limitazioni”.