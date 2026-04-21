Messina, ignora l’alt dei Carabinieri: 41enne arrestato dopo 2 chilometri di fuga | DETTAGLI

Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Alessio Siculo (Messina), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato un 41enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, nonché della violazione del comma 7 bis dell’articolo 192 del Codice della Strada, recante “obblighi verso funzionati, ufficiali e agenti”, introdotto con l’ultimo decreto di sicurezza. In particolare, l’uomo – mentre era alla guida di un’autovettura nell’ambito della fruizione di un permesso per lavorare – ha ignorato l’alt imposto da una pattuglia di Carabinieri impegnati in un posto di controllo, dandosi alla fuga.

Tale comportamento ha quindi innescato un inseguimento durato circa 2 chilometri, al termine del quale i militari hanno bloccato e identificato il 41enne, appurando altresì che il veicolo che guidava era sprovvisto di revisione e copertura assicurativa. Alla luce di quanto emerso e del pericolo arrecato dalla condotta di fuga assunta, il 41enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.