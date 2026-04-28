Messina, gli assessori designati di Scurria: ci sono Matilde Siracusano e Carlotta Previti | DETTAGLI

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. In mattinata, il centrodestra, con il candidato sindaco Marcello Scurria, si sono recati a Palazzo Zanca per consegnare le liste con tutti gli adempimenti burocratici. A margine, l’ex subcommissario ha dato i nomi degli assessori designati in caso di vittoria alle amministrative.

I nomi degli assessori designati

Il candidato sindaco Marcello Scurria punta su: , attuale sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, designata per il ruolo di vicesindaco. Accanto a lei, torna in campo Carlotta Previti, già assessore con i sindaci De Luca e Basile. Fulvia Toscano, direttore artistico di “Naxos Legge”. Gli ultimi due sono: il sindacalista Tonino Genovese e Giovannà Famà.