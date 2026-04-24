Messina, Gioveni in consiglio comunale sulla Rottamazione quinquies: “nulla cosmico dall’amministrazione Basile”

Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, durante la seduta del consiglio comunale di Messina, ha duramente criticato l’operato del sindaco Federico Basile riguardo alla rottamazione delle cartelle. Il consigliere ha evidenziato il “nulla cosmico”, fatto dall’amministrazione sul provvedimento voluto dal governo Meloni. “Sono molto soddisfatto dal lavoro del commissario che sta cercando di portare avanti la norma, vorrei capire a che punto siamo”, chiede Gioveni al subcommissario Campo.

Per il sub commissario Bernardo Campo è importante fare cassa

Intervenendo in aula, il sub commissario Campo ha cercato di chiarire la situazione e le difficoltà in cui si trova attualmente il comune di Messina. “Il comune non aveva fatto nessun atto concreto per la rottamazione delle cartelle“, ha spiegato Campo, indicando che non esistono ancora scadenze precise per l’approvazione del regolamento che disciplinerebbe il processo di rottamazione delle cartelle.

Campo ha aggiunto: “siamo in una situazione di pre dissesto e sarebbe estremamente importante fare cassa attraverso interventi rapidi ed efficaci, attendiamo i vari pareri”, ha concluso il sub commissario.