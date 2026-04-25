Messina, sciopero del 5 maggio 2026: ATM risponde alle sigle sindacali e chiarisce la sua posizione

In merito allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL ed OR.S.A. per il 5 maggio 2026 dalle ore 18 alle ore 24, ATM S.p.A. di Messina precisa quanto segue: “Sino a questo momento, in ragione delle prossime elezioni comunali e della possibile manipolazione di ogni comportamento e/o frase, nonché in ragione delle criticità reali di questo particolare momento storico (aumento dei costi del carburante superiore al 35% con ricadute su ATM S.p.A., che tutti possono comprendere, salvo chi sia disinteressato al benessere della società e della Comunità), non è mai intervenuta pubblicamente, anche per rispetto del richiesto intervento di S.E. il Prefetto di Messina nell’ambito delle procedure di raffreddamento”.

“Adesso, di fronte ad una scelta che si ritiene irresponsabile innanzitutto nei confronti dei cittadini, ma anche degli stessi lavoratori di ATM SpA, si è costretti a precisare che in Prefettura è emerso con chiarezza che nessuna delle richieste operate dalle Organizzazioni sindacali poteva riguardare le procedure di raffreddamento e quindi nessuna delle istanze operate legittimava e/o legittima lo sciopero. In Prefettura è emerso che le ragioni della procedura di raffreddamento sono determinate dalla pertinace volontà di alcuni sindacati di incidere su chi debba fare cosa in Azienda, e ciò è a dir poco inaccettabile. Sono state, anche, queste logiche, in passato, a determinare il disastro di ATM in liquidazione, ma la memoria corta non aiuta”.

“Invero, vista la tempistica della procedura di raffreddamento, avviata il 17/3/2026, senza alcun confronto preventivo con la nuova governance (nominata nel pomeriggio del 27/2/2026), era di evidente nitore, la precisa intenzione delle OO.SS. di giungere allo sciopero, anche perché a fronte di richieste irricevibili quale avrebbe potuto essere il diverso esito, considerato che aderire alle richieste significherebbe solo danneggiare l’Azienda?”.

“Lo sciopero, però, sarà comunque molto, molto, utile, a ricordare, a Tutti, che in passato, prima che il servizio fosse svolto da ATM S.p.A., gli autobus o passavano costantemente con grande ritardo, ovvero non passavano. Si ringraziano, pertanto, le OO.SS. per la loro iniziativa, che consentirà di ricordare com’era il Trasporto Pubblico Locale a Messina prima di ATM S.p.A. e com’è il servizio di Trasporto Pubblico Locale da quando viene effettuato da ATM S.p.A, vale a dire dal 1. giugno 2020”.