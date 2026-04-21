Messina, Carreri sul Piano Strategico Urbano: “centrodestra imbarazzante”

“Imbarazzante. Non esistono altri termini per definire la linea scelta dalla coalizione di centrodestra, che continua a puntare esclusivamente sulla denigrazione ad ogni costo. I rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa–Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista, chi sono e soprattutto dove hanno vissuto in questi anni? Il PSUM – Piano Strategico Urbano, Metropolitano e dell’Area dello Stretto di Messina – è stato approvato dalla Giunta Basile nel luglio 2025 e successivamente dal Consiglio comunale nell’ottobre 2025. In quella seduta erano presenti anche esponenti di quella stessa coalizione che oggi finge di non sapere”. Così Nino Carreri, coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord.

“Pensano davvero che si possa riscrivere la storia? Piuttosto potremmo dire che sia stato Scurria a tentare maldestramente di scopiazzare quanto proposto nel PSUM dalla giunta Basile. Il resto della nota è francamente irricevibile. Resta solo un forte imbarazzo di fronte a un tentativo così evidente di screditare, senza argomenti, il lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione Basile”, conclude Carreri.