Messina, Basile presenta altre tre liste: i NOMI dei candidati

Questo pomeriggio, alla Galleria “Vittorio Emanuele”, sono stati presentati i candidati e le candidate delle liste “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”, unite a sostegno di un progetto politico condiviso: la riconferma di Federico Basile alla guida della città. Si tratta del terzo appuntamento dopo quelli dedicati alla presentazione delle liste giovanili “De Luca sindaco di Sicilia”, “Cateno per i giovani”, “Liberi e forti” e delle liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese” e “Il Futuro è Adesso”. Un momento di confronto e partecipazione, condotto da Letizia Lucca, durante il quale i candidati e le candidate hanno sottolineato l’importanza del sostegno al progetto di Federico Basile, con l’obiettivo di proseguire il cambiamento avviato nel 2018 e realizzare la fase tre dello sviluppo strategico, nel segno della responsabilità e del rispetto per Messina.

I candidati della lista “Sud chiama Nord” hanno ribadito “l’esigenza di continuare a costruire nuove opportunità di crescita per Messina, rendendola sempre più centrale e competitiva”. “La politica del fare” incarna, invece, un impegno concreto, fondato su risultati, responsabilità e azioni tangibili, con una squadra orientata a migliorare quotidianamente la qualità della vita dei cittadini. “Zancle”, infine, richiama le radici storiche e identitarie della città, coniugandole con una visione moderna e ambiziosa, capace di valorizzare tradizione e innovazione. Insieme, queste liste contribuiscono a rafforzare un percorso condiviso che guarda al futuro di Messina con serietà, concretezza e spirito di appartenenza.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 aprile

“Continuiamo a presentare una squadra composta da uomini e donne che stanno portando avanti un progetto amministrativo fatto di concretezza e risultati, non di parole. Messina è cambiata, anche nel rapporto con i cittadini, e spesso ce ne dimentichiamo”, ha spiegato Federico Basile. “La nostra città merita di crescere e di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Serve una squadra amministrativa pronta per la terza fase, guidata da un sindaco che non è mai venuto meno alla sua presenza sul territorio, capace di ascoltare, offrire prospettive e, soprattutto, trasmettere la consapevolezza che Messina può continuare a cambiare. E può farlo grazie all’impegno di tutti noi”, ha concluso. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 aprile alle ore 18, sempre alla Galleria “Vittorio Emanuele”, per la presentazione di ulteriori liste.

I nomi dei candidati