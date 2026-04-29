Messina, arriva in ambulanza e dà in escandescenza: arrestato per danneggiamento e lesioni a pubblico ufficiale

Nella giornata di ieri, presso la locale Azienda Ospedaliera Papardo, agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un 46enne messinese per i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. L’intervento degli agenti in servizio presso il Posto di Polizia presente all’interno del nosocomio, coadiuvati da quelli delle Volanti prontamente intervenuti, si è reso necessario quando l’uomo, giunto in ambulanza, ha improvvisamente dato in escandescenza danneggiando i locali ospedalieri ed aggredendo una guardia giurata.

I poliziotti sono riusciti a scongiurare ulteriori conseguenze e a riportare la calma bloccando il 46enne e procedendo all’arresto in flagranza di reato. L’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – è da presumersi non colpevole fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato.