Messina, arresto per spaccio di droga: sequestrata hashish, marijuana ed eroina

Nell’ambito di specifici servizi antidroga, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La perquisizione domiciliare svolta dagli agenti delle Volanti di Messina, con l’ausilio di unità cinofila della Questura di Catania, ha permesso di rinvenire, nell’abitazione sita a Fondo Fucile, 10 chilogrammi di hashish e 2 di marijuana, 150 grammi di eroina e 35 di cocaina. All’esito dell’attività, quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – è da presumersi non colpevole fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato.