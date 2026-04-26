Messina, alla Galleria Spazioquattro l’inaugurazione della mostra di Ranieri Wanderlingh

Si è inaugurata alla Galleria Spazioquattro la mostra di Ranieri Wanderlingh intitolata Pop Romantic Art & Web, che porta a Messina il suo universo visivo tra pittura e ricerca interiore. Un’esperienza espositiva che supera le coordinate tradizionali dello sguardo e si presenta come un percorso immersivo, stratificato e profondamente evocativo, capace di coinvolgere il visitatore in una dimensione sensoriale ed interiore. Artista poliedrico – pittore, ceramista, mosaicista e scultore Wanderlingh è noto anche per aver realizzato nel 2005 la Fontana Bios sul lungomare di Messina, rivestita in mosaico di marmo. Nella sua ricerca creativa emerge una costante attenzione al mondo dell’inconscio, alla sfera dell’“Es” più che a quella dell’“Io”, che trasforma l’arte in uno strumento di esplorazione psicologica. L’allestimento della mostra nella Galleria di via Ghibellina, si sviluppa come una narrazione visiva in cui materia, luce e segno dialogano senza gerarchie. Le opere, distribuite con equilibrio nello spazio, invitano il pubblico a muoversi lentamente, quasi a leggere le pareti come pagine di un racconto frammentato. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un ambiente costruito per attivare percezioni, ricordi e suggestioni.

Il linguaggio di Wanderlingh si distingue per una tensione continua tra figurazione e astrazione

Il linguaggio di Wanderlingh si distingue per una tensione continua tra figurazione e astrazione. Le forme affiorano e subito si dissolvono, lasciando spazio a interpretazioni aperte e personali. L’uso del colore è calibrato ma mai prevedibile: tonalità profonde si alternano a improvvise accensioni luminose, creando contrasti che amplificano il senso di instabilità e ricerca. Pittura e disegno diventano così strumenti essenziali per esternare la propria interiorità. Uno degli aspetti più interessanti dell’esposizione è il rapporto tra le opere e lo spazio della galleria: spazioquattro non si limita a essere un contenitore, ma diventa parte integrante del progetto artistico in cui installazioni e lavori dialogano con l’architettura, sfruttando superfici, angoli e vuoti per costruire un ritmo visivo che accompagna il visitatore. Sul piano tematico, il lavoro dell’artista interroga il concetto di identità e trasformazione. Le immagini suggeriscono presenze in divenire, figure che sfuggono a definizioni univoche. È una riflessione che si muove tra dimensione intima e universale, tra esperienza personale e memoria collettiva. L’arte di Wanderlingh si conferma così come un raffinato gioco cerebrale. La mostra si distingue anche per la capacità di creare

un’atmosfera sospesa, quasi meditativa.

Il silenzio dello spazio espositivo, interrotto solo dalla presenza delle opere, contribuisce a generare un tempo rallentato, nel quale lo spettatore è chiamato a sostare e osservare con attenzione. La Pop Romantic Art & Web di Ranieri Wanderlingh ingenera nei visitatori un’esperienza complessa e coinvolgente, capace di parlare a più livelli. Un invito a perdersi tra immagini e simboli, accettando l’incertezza come parte integrante del processo di visione. Spazioquattro continua intanto a distinguersi come punto di riferimento per la creatività contemporanea, offrendo agli artisti uno spazio unico, autentico di espressione. In cantiere anche un volume celebrativo che raccoglierà

le opere di quanti hanno esposto e creduto nel progetto. La mostra di Wanderlingh è visitabile fino al 1° maggio, tutti i giorni dalle ore 17:30 alle ore 20:30.