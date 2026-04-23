Messina al voto: il TAR di Catania respinge lo stop alle elezioni comunali

Le elezioni amministrative di Messina 2026 restano confermate nelle date già stabilite del 24 e 25 maggio, dopo che il TAR Catania ha respinto la richiesta di sospensione immediata del procedimento elettorale. La richiesta di sospensione era stata avanzata dagli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi nell’interesse di tre cittadini. Il ricorso contestava la nota della Prefettura di Messina del 25 marzo, con cui sono state ufficializzate le date della consultazione elettorale, già fissate da un precedente decreto assessoriale.

Con un decreto presidenziale depositato nelle ultime ore, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, Agnese Anna Barone, ha escluso i presupposti per un intervento urgente, respingendo l’istanza cautelare collegata ai motivi aggiunti presentati il 21 aprile.

Il dispositivo: respinta la sospensione, udienza il 5 maggio

Nel dispositivo conclusivo, il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito di respingere la richiesta di misure cautelari monocratiche e di fissare la trattazione collegiale dell’istanza alla camera di consiglio del 5 maggio. È stata inoltre disposta la comunicazione del decreto alle parti e la sua immediata esecuzione, rendendo operativa fin da subito la decisione.

Il provvedimento, firmato dalla presidente Agnese Anna Barone, conferma quindi la prosecuzione dell’iter elettorale a Messina senza sospensioni. Resta comunque impregiudicata la successiva valutazione collegiale nel merito della vicenda, che sarà affrontata nelle prossime settimane.