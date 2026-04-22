Messina, 88 nuovi agenti della Polizia Municipale prestano la promessa solenne a Palazzo Zanca | FOTO

Impegno a rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana, adempiendo ai doveri del proprio ufficio nell’interesse dell’amministrazione e della collettività: è questo il principio che ha aperto la cerimonia svoltasi oggi, mercoledì 22 aprile, nell’atrio di Palazzo Zanca, in occasione dell’ingresso ufficiale in servizio di 88 nuovi agenti della Polizia Municipale di Messina, assunti a tempo pieno e indeterminato. Alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, del Segretario Generale Rossana Carrubba e del Comandante dei Vigili Urbani, Giovanni Giardina, si è svolto il momento ufficiale della promessa solenne.

La soddisfazione del commissario straordinario Mattei

“L’ingresso in servizio di questi 90 nuovi agenti rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un importante rafforzamento per il Corpo della Polizia Municipale, che potrà garantire una presenza ancora più capillare sul territorio. A questi uomini e donne rivolgo il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno operare con professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio a favore della collettività messinese. Pur partendo dalla principale funzione di vigilanza e del rispetto delle norme del Codice della strada, contribuiranno al contempo a rafforzare nei cittadini un più diffuso senso di sicurezza, oggi quanto mai necessario”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Mattei.

Il Segretario Generale ha ricordato il primo incontro avvenuto nei giorni scorsi in occasione della firma del contratto

Il Segretario Generale Carrubba ha ricordato il primo incontro avvenuto nei giorni scorsi in occasione della firma del contratto: “è stato un momento emozionante, perché questo concorso è stato lungo e impegnativo, e voi siete stati selezionati tra i migliori. Ribadisco che entrate a far parte di un Corpo prestigioso, un vero fiore all’occhiello della città di Messina. Siate orgogliosi e fieri di servire la nostra comunità. Vi porgo il benvenuto anche a nome di tutti i dirigenti del Comune e dei colleghi: io ci sarò sempre, e vi assicuro che tutta la struttura amministrativa, insieme al vostro Comandante e agli altri appartenenti alla Polizia Municipale, vi accompagneranno nel vostro percorso”.

Il Comandante Giardina ha ringraziato il Commissario Straordinario

Il Comandante Giardina ha ringraziato il Commissario Straordinario, il Segretario Generale e tutto il Corpo, insieme al Commissario Carmelo La Rosa che ha curato l’addestramento dei nuovi agenti e il cerimoniale della promessa, esprimendo la propria emozione: “la città ripone grandi aspettative in voi. Sono certo che svolgerete un ottimo lavoro”. Ha inoltre rassicurato i nuovi agenti, sottolineando che saranno costantemente affiancati dai colleghi più esperti, e ha concluso con un incoraggiamento: “Forza Messina, forza Polizia Municipale”. Nel corso della cerimonia, il cappellano del Corpo, don Gianfranco Centorrino, ha impartito la benedizione ai nuovi agenti, seguita da un momento di preghiera durante il quale sono stati richiamati i principi e i valori che orientano il loro operato al servizio della comunità, nel segno di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani.