Mercato rionale a Gioia Tauro, accordo tra Comune e ambulanti | INTERVISTA

Dopo giorni di tensioni e provvedimenti sanzionatori, arriva una svolta decisiva per il mercato rionale: da lunedì l’attività tornerà regolarmente nel centro cittadino di Gioia Tauro. La notizia più rilevante è lo sblocco della situazione grazie a un confronto diretto tra istituzioni e operatori, che ha portato a un accordo capace di ristabilire un clima più sereno. Il punto di svolta è stato raggiunto nella giornata di ieri, quando si è tenuto l’incontro decisivo tra amministrazione comunale e associazioni di categoria.

L’incontro decisivo tra Comune e associazioni

Fondamentale è stato il tavolo di confronto tra Comune di Gioia Tauro e rappresentanti degli ambulanti, un passaggio che ha consentito di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze degli operatori e quelle legate alla gestione degli spazi pubblici.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: