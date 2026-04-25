Maropati, presentata la lista “Rinascita e Crescita”: Antonio Papasidero candidato a Sindaco

È stata ufficialmente presentata la lista Rinascita e Crescita, a sostegno della candidatura a Sindaco di Antonio Papasidero, espressione di un movimento civico e giovanile che nasce da un profondo senso di appartenenza al territorio e alla comunità di Maropati. Un progetto politico-amministrativo che affonda le proprie radici nella storia locale e si proietta verso il futuro nel segno della trasparenza, del bene comune e della partecipazione attiva dei cittadini. La lista si caratterizza per una visione inclusiva e condivisa, fondata sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti sul territorio. “Al centro dell’azione vi è un’idea chiara di comunità: una Maropati capace di crescere attraverso il merito, il riconoscimento delle competenze e la costruzione di opportunità concrete per tutti. Particolare attenzione sarà riservata agli anziani, custodi della memoria collettiva, e ai giovani, chiamati a essere protagonisti di un percorso di rinnovamento fondato su responsabilità e partecipazione. La gioventù, in questa prospettiva, non è soltanto una componente anagrafica, ma un valore strategico: energia, capacità di ascolto e volontà di costruire insieme rappresentano le leve attraverso cui generare cambiamento reale e duraturo”, c’è scritto nel comunicato.

“Non siamo politici navigati, ma cittadini pronti al confronto, alla condivisione delle idee e alla costruzione di un rapporto fondato sulla fiducia”, dichiarano i componenti della lista, sottolineando “l’approccio autentico e partecipativo che caratterizza l’intero progetto. Perché una comunità cresce davvero quando riesce a riconoscersi nel valore delle proprie radici e nella forza delle nuove generazioni: i giovani cresciuti in questa terra non sono soltanto il futuro, ma il futuro che inizia oggi. Rinascita e Crescita si propone, infine, di ricostruire una comunità unita, aperta e solidale, capace di vivere e svilupparsi come una grande famiglia, nella quale nessuno si senta escluso e tutti possano contribuire, con responsabilità e impegno, alla costruzione del bene comune”.