“L’orizzonte della Legalità”, importante evento al Salone delle Bandiere del Comune di Messina

Il prossimo 30 aprile, alle ore 10:30, il Salone delle Bandiere del Comune di Messina ospiterà un importante momento di confronto e riflessione dal titolo “L’orizzonte della Legalità tra fragilità migratorie, percorsi di accoglienza e sfide per l’integrazione”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina, si propone di accendere i riflettori su temi di grande attualità e rilevanza sociale, ponendo al centro il delicato equilibrio tra legalità, inclusione e gestione delle fragilità legate ai fenomeni migratori. In un contesto sempre più complesso, l’evento intende favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, operatori del settore e cittadinanza, con l’obiettivo di individuare strategie condivise per affrontare le sfide dell’accoglienza e promuovere percorsi di integrazione efficaci e sostenibili. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Silvana Paratore, esperta in politiche sociali, che guiderà il dibattito valorizzando i diversi contributi e stimolando un confronto concreto sui temi in agenda.

Apriranno i lavori, i saluti istituzionali del dottor Piero Matteri, commissario del Comune di Messina e di Giuseppe Scalzo, presidente dell’Associazione “Solidarity in Action”, realtà impegnata attivamente nel campo dell’inclusione e del supporto alle persone in condizioni di vulnerabilità. Tra i relatori interverranno un funzionario della Polizia di Stato – Questura di Messina, che affronterà il tema dal punto di vista della sicurezza e della legalità, Alberto Randazzo, professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Messina, Mimma Di Santo, avvocata esperta in immigrazione, Rosaria Piccolo, dottoressa in psicologia, e Cinzia Frisina della casa famiglia CIRS Messina.

Sarà inoltre presente l’Istituto Antonello di Messina con il dirigente Daniela Pistorino

Sarà inoltre presente, tra gli altri, l’Istituto Antonello di Messina con il dirigente Daniela Pistorino, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento del mondo della scuola nei percorsi di educazione alla legalità e all’inclusione. L’evento rappresenta un’occasione significativa per approfondire il ruolo della legalità come strumento di tutela e crescita sociale, soprattutto in relazione alle dinamiche migratorie, spesso caratterizzate da fragilità e criticità che richiedono risposte coordinate e lungimiranti. La cittadinanza è invitata a partecipare.