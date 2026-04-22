Locri, il Liceo Classico “Ivo Oliveti” torna agibile: via libera al rientro in aula

È ufficialmente agibile il Liceo Classico “Ivo Oliveti”. La notizia, attesa dalla comunità scolastica, è stata annunciata da Rudi Lizzi, consigliere delegato all’Istruzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. Il via libera arriva dopo il verbale dei Vigili del Fuoco dello scorso 16 aprile, che aveva evidenziato criticità legate a infiltrazioni e distacchi di intonaco al secondo piano dell’edificio di via Cristoforo Colombo. Da quel momento, la macchina amministrativa metropolitana si è attivata per risolvere le problematiche.

Nella mattinata di oggi è arrivata la certificazione ufficiale: i locali interessati hanno recuperato la piena funzionalità e agibilità. “In qualità di delegato all’Istruzione, ma soprattutto come rappresentante di questo territorio che ho a cuore – dichiara Rudi Lizzi – mi sono attivato immediatamente non appena sono stato coinvolto nelle problematiche dell’Istituto Oliveti. La mia priorità, fin dal primo minuto, è stata quella di ridurre al minimo i disagi per gli studenti, i docenti e le famiglie, garantendo al contempo standard di sicurezza assoluti. Oggi possiamo annunciare a tutti questa bellissima notizia del ritorno alla normalità”.

L’intervento di manutenzione è stato eseguito con tempestività, grazie al lavoro dei dirigenti dell’Ente metropolitano, permettendo di superare l’emergenza in tempi rapidi e con l’impegno di prevenire il ripetersi di simili criticità. “Ogni qualvolta vengo chiamato a rispondere delle necessità del nostro territorio – continua Lizzi – il mio impegno è totale. Non si tratta solo di deleghe, ma di una responsabilità civile verso i nostri giovani. Sapere che domani le lezioni potranno riprendere regolarmente in presenza, dopo il breve ma necessario periodo di riorganizzazione, è la risposta più concreta che potevamo dare. Le speculazioni e i timori degli ultimi giorni vengono oggi superati dai fatti: la scuola è sicura, funzionale e pronta ad accogliere nuovamente i suoi studenti”.

Alla luce della certificazione prodotta dal Dipartimento Edilizia della Città Metropolitana, la Dirigente scolastica, nella sua qualità di datore di lavoro, potrà disporre con effetto immediato la regolare ripresa delle attività didattiche. “Oggi – conclude il Consigliere Lizzi – è il giorno della soddisfazione. Abbiamo dimostrato che, lavorando con serietà e determinazione, le istituzioni sanno rispondere con efficienza ai bisogni dei cittadini”.