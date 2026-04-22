Liceo “Oliveti” di Locri, la protesta non si ferma nonostante le rassicurazioni: genitori pronti a scendere in piazza

È confermata per domani, giovedì 23 aprile, la manifestazione pubblica organizzata dal Comitato spontaneo dei genitori “Pro Liceo Classico” insieme agli studenti del liceo classico di Locri. Il corteo partirà alle ore 9.00 dalla sede del Polo Liceale Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti, in via F. Panzera, per proseguire lungo Corso Matteotti fino a Piazza don Bosco, davanti all’ingresso posteriore dell’istituto, attualmente unico accesso disponibile. Al centro della protesta vi è una situazione definita ormai “insostenibile: la sede dello storico liceo, per anni abbandonata e ridotta in condizioni fatiscenti, avrebbe dovuto vivere nell’anno in corso una svolta grazie ai lavori di ristrutturazione. Tuttavia, secondo il comitato, ciò che doveva rappresentare un rilancio si è trasformato in un vero e proprio ‘calvario’ per gli studenti” riferiscono i genitori nel comunicato. E tutto questo nonostante le rassicurazioni di oggi del Consigliere Rudi Lizzi.

“Le criticità sono documentate da foto e video raccolti negli ultimi mesi, che mostrano ripetuti allagamenti degli ambienti interni. A seguito di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile, disponendone la chiusura in attesa delle verifiche tecniche. La dirigenza scolastica ha quindi introdotto turni pomeridiani, in assenza di strutture alternative sul territorio. Una soluzione che, sottolineano i promotori, si è rivelata impraticabile, soprattutto per le note carenze nei servizi di mobilità nelle ore pomeridiane”.

Con la manifestazione, studenti e genitori intendono porre all’attenzione pubblica tre questioni fondamentali:

“Perché i lavori, previsti in 150 giorni, si protraggono da oltre 9 mesi?

Per quale motivo il cantiere è rimasto quasi sempre inattivo?

Quali interventi sono stati effettuati per prevenire i danni causati dalle piogge dopo l’autorizzazione all’uso del primo piano?”.

“Alla mobilitazione parteciperanno anche rappresentanti politici e sindacali del territorio, in quello che viene definito un momento di partecipazione civile e democratica, con l’obiettivo di sollecitare interventi urgenti per garantire il diritto allo studio in condizioni di sicurezza e dignità”. Il Comitato dei Genitori, insieme agli studenti e alla comunità scolastica, ribadisce che “non è più rinviabile un intervento concreto da parte degli enti competenti, sottolineando come la lesione dei diritti degli studenti non possa essere tollerata. Viene inoltre espressa apprezzamento per la dirigente scolastica, che ha accolto la richiesta di scorporare le assenze imposte agli studenti in questi giorni per cause non dipendenti da loro”.

“La comunità è amareggiata”, si legge nel comunicato: “il liceo classico di Locri rappresenta da sempre un fiore all’occhiello del territorio e un punto di riferimento per l’intera Locride, accogliendo studenti da numerosi comuni e svolgendo un ruolo centrale nella formazione culturale delle nuove generazioni”. Il comitato prende atto che, “solo dopo l’annuncio della manifestazione, è stata disposta l’apertura dei locali. Tuttavia, resta alta l’attenzione affinché gli organi competenti garantiscano la ripresa immediata e la conclusione dei lavori, anche in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico”. Infine, viene rivolto un invito alle Istituzioni e a tutta la cittadinanza del comprensorio a partecipare numerosi alla manifestazione.

La solidarietà dalla CISL Scuola

La Cisl Scuola di Reggio Calabria esprime la propria “vicinanza all’intera Comunità Scolastica del Polo Liceale “Zaleuco-Panetta/Oliveti-Zanotti di Locri (RC) e si schiera accanto agli studenti, al personale docente e ata, alla Dirigente Scolastica e ne condivide le loro preoccupazioni. La Scuola rappresenta un luogo di formazione e crescita per i nostri figli ed occorre garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri. E’ necessario ed indispensabile che le Istituzioni competenti, Comune, Città Metropolitana e Regione intervengano con tempestività ed urgenza per assicurare agli studenti il regolare svolgimento delle lezioni e la conclusione dell’anno scolastico”.

Pertanto la Cisl Scuola “per sostenere le legittime richieste di sicurezza di studenti e lavoratori e a tutela del diritto allo studio sarà presente alla manifestazione che si terrà a Locri giovedì 23 aprile, ed invita tutti a partecipare per dare supporto agli studenti e ai colleghi ed amici del Liceo Classico di Locri ma soprattutto per far capire alle istituzioni competenti che l’edilizia scolastica rappresenta un fattore di investimento importante per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi”.