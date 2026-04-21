Liceo “Gulli” orgoglio di Reggio Calabria: la scuola brilla al Prix Palatine 2026 di Roma con menzione speciale e incontro al Senato

Prestigioso riconoscimento internazionale per il Liceo “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, protagonista alla finale del Prix Palatine – Palatine Studio Academy 2026, svoltasi il 15 aprile a Roma, presso l’Institut Français – Centre Saint-Louis. Una delegazione della classe 3ª BL, guidata dalla docente referente Séverine Gurnari, si è distinta nell’ambito della competizione, confermando il valore del percorso educativo dell’istituto reggino.

Il successo nasce da un progetto formativo di respiro europeo sostenuto dal dirigente scolastico dott. Francesco Praticò, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con linguaggi multimediali innovativi e con diverse realtà internazionali. Il cortometraggio “Entretien avec Giusy Versace” ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria, distinguendosi tra oltre 60 opere in concorso provenienti da licei italiani e francesi. L’opera è stata premiata per la profondità della tematica sociale affrontata, emergendo per qualità e impatto comunicativo nel contesto del festival internazionale.

L’incontro istituzionale a Palazzo Madama

Al termine della cerimonia, l’esperienza si è arricchita di un ulteriore momento di alto valore istituzionale: gli studenti sono stati ricevuti a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, dalla senatrice Giusy Versace. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di crescita formativa e riconoscimento istituzionale, valorizzando l’impegno degli studenti e la qualità dell’offerta educativa del liceo. Il risultato consolida il ruolo del “Tommaso Gulli” come istituto di eccellenza, sempre più orientato verso una dimensione internazionale e la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.