L’Arma dei Carabinieri saluta il Brigadiere Capo Domenico “Mimmo” Collia: 40 anni di servizio e dedizione

L’Arma dei Carabinieri saluta un decano del territorio: “Oggi l’Arma dei Carabinieri saluta un autentico punto di riferimento del versante lametino. Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Domenico Collia, per tutti ‘Mimmo’, conclude il proprio servizio dopo oltre trent’anni trascorsi nello stesso territorio e quasi quarant’anni complessivi nell’Arma: un traguardo che non rappresenta soltanto il tempo che passa, ma il valore di una vita spesa al servizio dello Stato” – dichiara il Segretario e Consigliere Regionale di UNARMA, dottor Antonio Cardamone.

“Quarant’anni vissuti con coerenza, sacrificio e senso del dovere, sempre con quella serietà concreta e silenziosa che distingue i veri Carabinieri. In lui non si è mai cercata l’apparenza, ma la sostanza: presenza costante, affidabilità assoluta, esempio quotidiano. La stima che oggi lo accompagna non è di circostanza, ma è il risultato di una carriera costruita giorno dopo giorno, riconosciuta da tutte le scale gerarchiche e, soprattutto, da chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco” – continua Cardamone.

“Con il suo pensionamento non si chiude soltanto un percorso, ma si perde un riferimento umano e professionale che per anni ha rappresentato un punto fermo per colleghi e cittadini. Al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Domenico ‘Mimmo’ Collia va il nostro più profondo ringraziamento, con la certezza che esempi come il suo non lasciano vuoti, ma tracciano strade” – conclude Cardamone.