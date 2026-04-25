La Viola su “Chiamarsi Minors”: il giovane Antonio Mazza e il sorriso dell’assist più bello

Nell’ultima gara casalinga della regular season, quella giocata contro Bari la scorsa domenica al PalaCalafiore, la Viola ha messo in ghiaccio il match nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa 110-70. Uno scarto importante che ha permesso a coach Cadeo di far riposare i big e far giocare di più seconde linee e giovanissimi. A fine partita la Viola ha schierato in campo, contemporaneamente, i giovani Viola, Paino, Mazza e Calogero. Gli ultimi due sono stati protagonisti di un’azione, nel loro piccolo, parecchio significativa: assist di Mazza, primi 2 punti per Calogero con la prima squadra.

Un momento diventato virale, soprattutto per il sorriso di Antonio Mazza che, a soli 18 anni, si è ‘negato’ un canestro per servire il giovane compagno di squadra. A quell’età e con una rara chance di segnare, per altro nella prima partita della stagione in cui aveva messo piede in campo (nonostante avesse già esordito gli anni scorsi), Mazza ha sacrificato la gloria personale per regalare un momento indimenticabile a Calogero.

Un momento divenuto virale grazie alla pagina Facebook “Chiamarsi Minors” che ha dedicato un post a quanto accaduto: “il ragazzo in foto si chiama Antonio Mazza. 18 anni. Nato a Reggio Calabria, gioca nelle giovanili della Viola. Ha un sogno: riportare ad alti livelli la squadra della sua città. Antonio è aggregato alla prima squadra dal 2023: aveva già esordito con i “grandi” un paio di stagioni fa. Ha rimesso piede in campo lo scorso weekend, cosa mai successa quest’anno, sul finale di una partita già indirizzata. Assieme a tre under che cercavano il primo sigillo in serie B.

Nell’ultima azione del match avrebbe potuto fare canestro, da solo. Invece no: ha scelto di passare la palla a un compagno, mandandolo a segnare. Esultando con un sorriso gigantesco, proprio come se quei due punti li avesse fatti lui. Quella di Antonio è una delle immagini più belle di questa stagione cestistica. Perché, ricordiamolo sempre. Un canestro fa felice un compagno, ma un assist ne fa felici due“.