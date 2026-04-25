La Reggina va a Milazzo ma alla vigilia si parla di tutt’altro: le parole di Torrisi

La Reggina è vicina, anche matematicamente, al quarto anno in Serie D. Domani a Milazzo la penultima chance, che potrebbe essere l’ultima, in realtà (se la Nissa vince, poi ha il Paternò in casa). Alla vigilia, in conferenza stampa, si è però parlato poco della sfida in Sicilia e tanto di tutto il resto. Come sempre per distogliere l’attenzione. Questioni extra campo, Sambiase e Palermo considerati campi difficili per le avversarie e terreno di gioco a Milazzo non buono. Sì, certo, ma prima ancora è la Reggina a dover vincere, un po’ come doveva fare a Gela, senza riuscirci.

“Le vicende extra campo vanno attenzionate, ma non mi occupo di diritto sportivo e ne so quanto vuoi. Noi dobbiamo pensare al campo e al Milazzo, avversario difficile, in casa fanno le cose migliori, questo deve essere il nostro unico pensiero. Loro si difendono bene, giocano poco, hanno calciatori di esperienza, hanno una media punti importante in casa, dovremo stare attenti sulle seconde palle. Non sarà un terreno di gioco nelle migliori condizioni, tra l’altro. Indisponibili? La squadra sta bene, tranne Edera, Barillà e Sartore. Tornano Mungo e Laaribi, che erano squalificati” ha detto Torrisi. “Se domani è l’ultima spiaggia? Non voglio pensarci, voglio pensare che arrivi qualche bella notizia. Se non sarà così, penseremo di conseguenza. Noi dobbiamo obbligatoriamente vincere e poi aspettare le notizie dagli altri campi. Sambiase e Palermo sono due campi difficili, quindi vediamo quello che succede” ha aggiunto.

I convocati

Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Milazzo: