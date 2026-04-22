La “Primavera della Bellezza” volge al termine con il Premio Nazionale A.I.Par.C. “Francesco Chirico” | INFO

Domani, giovedì 23 aprile alle ore 17:30, al III livello – Sala Pluriuso del Castello Aragonese, la Primavera della Bellezza AIParC 2026 si avvicina al suo culmine con il Premio Nazionale A.I.Par.C. di poesia “Francesco Chirico”. Un appuntamento che non è solo cerimonia, ma punto di arrivo di un viaggio fatto di versi, emozioni e partecipazione.

Un premio nel segno della memoria

“Un concorso di poesia giunge al capolinea del suo viaggio, ma – come sottolineato dagli organizzatori – la vera bellezza non risiede soltanto nella proclamazione dei vincitori. Sta, piuttosto, nel percorso compiuto da ogni poesia: dalla nascita nella mente e nel cuore degli autori fino alla condivisione con il pubblico.

Il premio è dedicato a Francesco Chirico, poeta, scrittore e giornalista, figura significativa del territorio. Un ringraziamento particolare è stato espresso a Natino Chirico e Silvana Chirico, che “con tenacia hanno portato avanti questo progetto di memoria“, mantenendo vivo il legame tra poesia e identità culturale.

La giuria e l’organizzazione

La selezione delle opere è stata affidata a una giuria che ha operato “con dedizione, competenza e rispetto“, garantendo attenzione a ogni singola creazione poetica. Il Premio è presieduto dal presidente AIParC nazionale Dott. Salvatore Timpano e dal Prof. Beniamino Quintieri, mentre il Presidente di Giuria è il Dott. Enzo Romeo. Fanno parte della giuria: Dott.ssa Ketty Adornato, Dott. Pasquale Borruto, Maestro Natino Chirico, Prof.ssa Silvana Chirico, Dott.ssa Marina Crisafi, Ing. Vincenzo Filardo, Dott.ssa Katia Germanò, Dott. Enzo Logoteta, Dott. Daniele Zangari. A coordinare i diversi momenti della cerimonia sarà la Dott.ssa Maria Rita Mallamaci, cerimoniera A.I.Par.C. Nazionale.

Tra voce e musica: la cerimonia

La serata sarà scandita dalla declamazione delle poesie vincitrici a cura dell’attrice Stefania De Cola, accompagnata dagli intermezzi musicali del Maestro Mario Taverriti. Il coordinamento generale è affidato all’avvocato Marina Neri, Direttrice del Dipartimento Cultura A.I.Par.C. Nazionale e coordinatrice del concorso. Un intreccio di parola e musica che restituirà al pubblico non solo i testi premiati, ma anche la loro forza espressiva.

Oggi la poesia in scena, domani il premio

L’appuntamento di domani si inserisce nel percorso avviato oggi, mercoledì 22 aprile, con “Cantami o Diva”, kermesse poetico-teatrale ideata, scritta e diretta da Marina Neri con la Compagnia dei Folli come Me. Uno spettacolo che ha celebrato la poesia attraverso teatro e musica, preparando il terreno al momento istituzionale della premiazione.

Verso la chiusura “in dolcezza”

Il Premio “Francesco Chirico” rappresenta così uno degli ultimi passaggi di una rassegna che, giorno dopo giorno, a partire dall’11 aprile scorso, ha costruito un itinerario culturale partecipato e condiviso. La Primavera della Bellezza si concluderà il 24 aprile con un finale “in dolcezza”, suggellando un percorso che ha attraversato arti, linguaggi e generazioni.

E proprio nella poesia, che domani troverà voce e riconoscimento, si raccoglie il senso più profondo dell’intera manifestazione: trasformare la bellezza in esperienza viva, capace di restare oltre il tempo dell’evento.