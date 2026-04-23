La Fondazione “Il Filo d’Arianna” celebra il World Table Tennis Day 2026 tra valore terapeutico e sociale

Il tennistavolo come strumento di inclusione, riabilitazione e benessere. È questo il messaggio al centro della Giornata mondiale del tennis da tavolo (World Table Tennis Day), celebrata oggi 23 aprile 2026 anche dalla Fondazione “Il Filo d’Arianna”. L’iniziativa si è svolta a Castrovillari, presso la struttura semi residenziale, coinvolgendo persone con disabilità fisica, intellettiva, relazionale e psichica in un’esperienza che ha unito sport, partecipazione e condivisione.

Il tema dell’edizione 2026 sottolinea l’importanza del tennistavolo per il benessere fisico e mentale, evidenziandone il ruolo ideale nella riabilitazione e nell’attività motoria per soggetti fragili.

Utenti e operatori hanno celebrato la giornata all’insegna di uno sport inclusivo e accessibile a tutti, indipendentemente da età, genere o livello di abilità. Il focus è stato posto sulla partecipazione e sull’inclusione, in un clima di entusiasmo e coinvolgimento.

Il divertimento degli utenti è stato emozionante e ritmato, con un’attività che ha unito il movimento fisico con racchette e palline al ritmo della musica, trasformando l’esperienza motoria in un momento gioioso e condiviso, capace di migliorare l’umore e ridurre lo stress, rendendo l’esperienza adrenalinica.

L’evento è stato diretto e supervisionato dal Tecnico FITET Elisabetta De Gaio, che ha evidenziato il valore terapeutico del tennistavolo per la riabilitazione motoria e psichica.