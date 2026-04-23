La Domotek Volley riceve il prestigioso Premio Anassilaos “San Giorgio”

La Domotek Volley è entusiasta di annunciare un importante riconoscimento. Siamo lieti di comunicare che il Comitato Scientifico della XXVII edizione del Premio Anassilaos “San Giorgio” ha concluso i propri lavori, deliberando il conferimento del Premio per meriti sportivi al nostro club. La storica, valente ed importante associazione, nel formulare le più vive congratulazioni per il brillante campionato finora svolto con la conquista di due trofei nazionali la Del Monte Coppa Italia e la Supercoppa, l’organizzazione ha invitato tutto il club amaranto a ritirare il prestigioso riconoscimento.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 aprile 2026 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, a partire dalle ore 17.30, dove il nostro club sarà insignito del Premio Anassilaos San Giorgio “Don Antonio Santoro”. I successi nazionali, la crescita sportiva e sociale, sono alla base di questo importante conferimento.

La Domotek Volley desidera esprimere il più sentito ringraziamento all’Associazione Anassilaos

La Domotek Volley desidera esprimere il più sentito ringraziamento all’Associazione Culturale Anassilaos, storica e importante realtà del territorio, al presidente Stefano Iorfida e alla Professoressa Antonella Postorino per la grande attenzione, vicinanza e la stima sempre dimostrate nei nostri confronti. A testimoniare il legame speciale tra la Domotek e il premio, nella precedente edizione è stato premiato proprio il nostro Direttore Tecnico, Cesare Pellegrino, gloria del volley reggino e nazionale. Un conferimento importantissimo che si va ad intersecare con la massima onorificenza cittadina, il “San Giorgio D’Oro”, ricevuto qualche ora fa dal founder e Mister del club, Antonio Polimeni. Un riconoscimento che onora l’intera famiglia della Domotek Volley e che ci sprona a continuare il nostro lavoro con ancora maggiore passione e dedizione.