La Domotek vince la Supercoppa A3, Battaglia: “avete reso più grande il nome di Reggio Calabria”

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni alla Domotek per il grande traguardo raggiunto con la conquista della Supercoppa. Un importante successo che va oltre la vittoria sportiva, perché è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità reggina“. Ad affermarlo in un comunicato stampa è il sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia dopo la conquista da parte degli amaranto della Supercoppa Italiana, che segue il successo in Coppa Italia contro Conad Reggio Emilia.

“La Domotek – ha evidenziato il sindaco – ha dimostrato determinazione, spirito di squadra e un altissimo livello di professionalità, portando in alto il nome di Reggio su palcoscenici di rilievo. La nostra è una terra ricca di talento, passione e valori autentici, e risultati come questo ne sono la conferma più evidente. La vostra vittoria è un esempio per i giovani, uno stimolo a credere nei propri sogni e a perseguirli con impegno e dedizione. Un applauso sincero alla società, agli atleti, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno contribuito a questo storico successo. Con l’augurio – ha chiuso poi Battaglia – che questo sia solo uno dei tanti traguardi futuri, vi ringraziamo per aver reso ancora più grande il nome di Reggio Calabria. Complimenti Domotek, la città è fiera di voi“.