Dopo la Coppa Italia A3 anche la Supercoppa! Per la Domotek 2° trofeo e rivincita su Reggio Emilia

Il segreto era questo, forse lo hanno capito tardi: bastava mettere sempre una coppa in palio e la Domotek avrebbe vinto la serie di spareggio promozione. Il rammarico per il ko di mercoledì sera che ha negato la prima chance promozione ai reggini (dovranno passare dai Playoff) è stato parzialmente cancellato questa sera con il trionfo in Supercoppa. Un bis del successo in Coppa Italia A3, secondo trofeo stagionale (e della storia) del club amaranto.

Di fronte ancora Reggio Calabria e Reggio Emilia, incredibilmente, per la settima volta in stagione tra serie spareggio e le due finali. Le due squadre più forti dei due gironi e dell’intero torneo, una già in A2 (Reggio Emilia), l’altra che lavora per andarci. E intanto si prende una soddisfazione enorme. La Supercoppa di Serie A3, infatti, mette di fronte la formazione che ha fatto più punti in stagione (Reggio Emilia) e la vincitrice della Coppa Italia A3 (Domotek).

Una finale d’élite, fra due squadre che si conoscono bene e con due roster profondi e talentuosi, seppur a mister Polimeni mancasse Mancinelli, eroe di Coppa Italia A3. La Domotek Volley Reggio Calabria si è imposta con il punteggio di 2-3 ( 26-24 / 21-25 / 20-25 / 31-29 / 10-15). Un bel boost di fiducia in vista dei Playoff: Laganà e compagni entrano direttamente in semifinale nel tabellone e affronteranno Acqui Terme, squadra che li ha eliminati l’anno scorso. Sarà un’altra rivincita?