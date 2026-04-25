La Domotek mostra i muscoli! 0-3 ad Acqui Terme e ipoteca sulla finale Playoff: pronto il delirio per Gara-2 al PalaCalafiore

E chi li ferma? E come li fermi? Domotek Volley Reggio Calabria travolgente: successo per 0-3 in Gara-1 della semifinale Playoff contro Acqui Terme. I reggini hanno cancellato le scorie di Gara-5 dello spareggio promozione, si sono presi la Supercoppa Italiana di Serie A3 e si sono tuffati nei Playoff con mentalità e talento da grande squadra. Sono i favoriti numeri 1, lo dice il ranking delle teste di serie che vale il fattore campo, lo dice l’aver chiuso al primo posto la regular season, lo dice la qualità del roster che deve fare a meno di Matteo Mancinelli (fine stagione per un grave infortunio al ginocchio), eroe della finale di Coppa Italia A3.

Al PalaValenza di Acqui Terme, i reggini hanno diviso il taraflex con Acqui Terme, amara conoscenza della passata stagione, conclusa proprio con il ko contro Petras e compagni ai Playoff. Un anno dopo arriva il rematch che sa di rivincita. I reggini si presentano in trasferta con un netto 0-3 arrivato con i punteggi di 21-25 / 28-30 / 16-25. Dominati il primo e soprattutto l’ultimo set, più combattuto il parziale di mezzo, con i reggini capaci di spuntarla, con caparbietà, ai vantaggi.

Seria ipoteca messa sulla finale Playoff. L’1 maggio, alle 20:00, si giocherà Gara-2 al PalaCalafiore: nonostante la festa e il ponte, è previsto il pubblico delle grandi occasioni, visti i quasi 5000 si Gara-4 contro Reggio Emilia. Reggio Calabria parte con 3 set di vantaggio, può permettersi anche di perdere 3-1 o 3-2 e passare il turno. In caso di sconfitta per 0-3 si andrà al golden set nella stessa partita. Sarà una notte tutta da vivere!