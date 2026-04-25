La Cronoscalata Coppa dell’Aspromonte rinasce e torna dopo anni: AciSport premia la Scuderia Aspromonte

Continua senza sosta l’impegno organizzativo da parte della Scuderia Aspromonte per la preparazione della cronoscalata Coppa dell’Aspromonte, che si svolgerà dal 19 al 21 giugno sul tracciato Santo Stefano-Gambarie. Dopo anni di fermo, la rinascita della storica gara reggina, voluta dalla Scuderia Aspromonte, è stata premiata dall’inserimento nel prestigioso calendario del Campionato Italiano Bicilindriche, con grande soddisfazione degli organizzatori e dei tifosi. L’inserimento di questa gara nel calendario AciSport esalta la bellezza incomparabile del percorso e la validità della macchina organizzativa, confermando la continuità con quanto visto nelle edizioni precedenti. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno e l’apprezzamento del nuovo presidente di AciSport, Luigi Battistolli, che ha commentato positivamente la storia della competizione e la qualità del tracciato.

Luigi Battistolli, noto storico pilota di rally, conosciuto anche con lo pseudonimo di “Lucky”, ha una lunga carriera alle spalle, avendo gareggiato con vetture leggendarie come la Lancia Stratos, la Rally 037 e la Delta Integrale. Battistolli ha solcato i percorsi delle più belle gare italiane e ha voluto sottolineare l’importanza della Coppa dell’Aspromonte per il panorama sportivo italiano. Questa nuova titolazione si aggiunge alla già annunciata validità del Challenge Asso Minicar, che promette di offrire ancora più spettacolo al pubblico di appassionati e tifosi. La sfida tra le tante bicilindriche che si daranno battaglia a Gambarie non mancherà di regalare emozioni e adrenalina.