Kryalos acquisisce il un centro commerciale in Sicilia

Kryalos Sgr, società privata e indipendente di gestione del risparmio con 14,2 miliardi di asset under management, ha perfezionato, per conto del Fondo Urania, l’acquisizione del centro commerciale Poseidon, asset retail situato nel Comune di Carini (Palermo), in prossimità dell’area metropolitana del capoluogo siciliano. Inaugurato nel 2010, il centro si sviluppa su una superficie complessiva di circa 26.000 mq di superficie lorda affittabile e ospita oltre 75 unità commerciali. L’operazione si inserisce nella strategia del Fondo Urania orientata al consolidamento del portafoglio retail attraverso l’acquisizione di asset a reddito con fondamentali operativi solidi e potenziale di ulteriore valorizzazione.

Contestualmente al closing dell’operazione, Kryalos Sgr ha finalizzato il rifinanziamento del Fondo Urania tramite un finanziamento complessivo pari a 107,5 milioni, concesso da UniCredit. “Questa operazione rappresenta un passo importante nella strategia di investimento del Fondo Urania, rafforzandone il portafoglio attraverso un asset retail di qualità, ben posizionato e con performance consolidate. L’acquisizione di Poseidon, insieme al rifinanziamento concluso con UniCredit, conferma la capacità di Kryalos di strutturare operazioni complesse e di creare valore attraverso una gestione attiva degli investimenti“, dice Gianluca Vairani, senior managing director transaction management e head of Esg di Kryalos Sgr.