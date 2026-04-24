Italia ripescata ai Mondiali 2026 negli USA? La risposta di Donald Trump

L’eventualità che l’Italia possa essere ripescata ai Mondiali di calcio del 2026 torna al centro dell’attenzione nel caso in cui l’Iran non dovesse partecipare, a causa della guerra in corso contro gli Stati Uniti. Alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto a una domanda su un possibile ripescaggio della Nazionale italiana in vista del torneo in programma a giugno.

“Non ci sto pensando più di tanto… lasciatemici riflettere un po’”, ha detto Trump. Il presidente USA non era mai intervenuto direttamente sulla questione. Le sue parole arrivano dopo il battibecco avuto con Giorgia Meloni che sembra aver raffreddato pesantemente i rapporti USA-Italia e quelli con lo stesso Premier italiano. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, Paolo Zampolli, nonchè persona molto vicina a Trump, aveva chiesto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia.