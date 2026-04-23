Israele pronto a “riportare l’Iran al Medioevo”: manca solo una luce verde 

Israele si prepara a una possibile escalation militare contro l’Iran, con le forze armate già pronte sia sul fronte difensivo che offensivo e obiettivi già individuati. “Israele è pronto a riprendere la guerra contro l’Iran: le Forze di difesa Israeliane sono preparate sia in difesa che in attacco e gli obiettivi sono stati individuati“. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, indicando una situazione di massima allerta operativa. Manca solo una luce verde dagli USA. Il ministro ha, infatti, precisato che Israele “attende il via libera dagli Stati Uniti, anzitutto per completare l’eliminazione della dinastia Khamenei e riportare l’Iran al Medioevo“.

Secondo Katz, l’eventuale operazione militare avrebbe caratteristiche ancora più incisive rispetto al passato: “l’attacco questa volta sarà diverso e letale e infliggerà colpi devastanti nei punti più dolenti dell’Iran, scuotendone e facendo crollare le fondamenta“.