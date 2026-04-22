Innovazione e tutela della proprietà intellettuale: a Reggio Calabria il focus su imprese, università e territorio | INTERVISTE

Presso il Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’Aula Seminari “Fs Nesci”, si è svolto il seminario formativo dal titolo: “Innovazione Protetta: come marchi e brevetti rafforzano Imprese, Università e Territorio – Focus Calabria”. Un appuntamento di rilievo che ha acceso i riflettori su un tema sempre più centrale per lo sviluppo economico: la tutela della proprietà intellettuale e industriale. L’evento è stato introdotto dai saluti istituzionali del Rettore Giuseppe Zimbalatti e del Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, segnando l’avvio di un confronto qualificato tra mondo accademico, professionale e imprenditoriale.

Il ruolo di marchi e brevetti nello sviluppo delle imprese

Cuore dell’incontro sono stati gli interventi della Dott.ssa Giovanna Del Bene, Consulente italiano ed europeo Marchi, e della Dott.ssa Dorotea Rigamonti, Consulente italiano ed europeo Brevetti, entrambe rappresentanti di Thinx Srl, società di consulenza nazionale impegnata nel supporto alle imprese nella protezione della proprietà industriale. Il seminario ha avuto l’obiettivo di informare e aggiornare professionisti, esperti, aziende e tecnici sulle strategie più efficaci per proteggere il proprio patrimonio intellettuale, garantendo la valorizzazione economica delle idee e degli investimenti. In un contesto globale sempre più competitivo, la capacità di difendere innovazioni e creatività diventa infatti un elemento decisivo per la crescita.

Sinergie tra università, imprese e territorio

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di importanti realtà istituzionali e professionali del territorio, tra cui Camera di Commercio e Confindustria di Reggio Calabria, oltre agli ordini professionali degli Architetti, dei Tecnologi Alimentari, degli Ingegneri, dei Commercialisti e degli Agronomi e forestali. Presenti anche le principali associazioni datoriali dell’area metropolitana. Questa ampia partecipazione conferma la volontà condivisa di rafforzare le sinergie tra università, imprese e professionisti, in un’ottica di crescita integrata del territorio. Il Dipartimento Agraria si conferma così un punto di riferimento nella diffusione della conoscenza e nella promozione di collaborazioni tecnico-scientifiche.

Proprietà intellettuale e made in Italy: un valore strategico

L’incontro si inserisce in una più ampia strategia di disseminazione del sapere, offrendo a imprese e professionisti strumenti concreti per comprendere e utilizzare al meglio i sistemi di tutela della proprietà intellettuale. Questi strumenti rappresentano un asset fondamentale per l’economia nazionale, contribuendo in maniera determinante al successo del made in Italy. Proteggere marchi, brevetti e innovazioni significa infatti salvaguardare il valore generato da ricerca, creatività e investimenti, garantendo competitività anche nei mercati internazionali.

Un passo avanti per l’innovazione nel territorio calabrese

Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto, rafforzando la consapevolezza sull’importanza della tutela dell’innovazione come leva di sviluppo. In un territorio come quello calabrese, puntare su innovazione protetta, ricerca e collaborazione tra istituzioni e imprese appare sempre più una scelta strategica per costruire crescita e opportunità durature.

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