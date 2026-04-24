Inaugurazione della segreteria politica di “Insieme si può” con Cannizzaro Sindaco: DATA e ORARIO

Sarà inaugurata sabato 25 Aprile alle ore 18:30 la nuova segreteria politica del progetto civico “Insieme si può” con Cannizzaro Sindaco. L’appuntamento è fissato presso la sede di Corso Garibaldi 329, nel cuore di Reggio Calabria, e rappresenta un momento significativo di incontro e condivisione con la cittadinanza, i sostenitori e tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al futuro della città. L’apertura della segreteria segna un passo importante nel percorso politico e amministrativo della nostra città, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto al dialogo, all’ascolto e alla partecipazione.

All’inaugurazione sarà presente il Candidato Sindaco On. Francesco Cannizzaro. Il percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la comunità nella costruzione del futuro della città. La cittadinanza, gli organi di stampa e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

Dettagli evento:

Data: Sabato 25 Aprile

Orario: Ore 18:30

Luogo: Corso Garibaldi 329, Reggio Calabria

“Reggio Calabria ha bisogno di crederci davvero. E noi ci crediamo: INSIEME SI PUÒ“.