Reggio Calabria, scende in campo la lista “Insieme si può”. Occhiuto: “questi 12 anni non ci sono piaciuti. Cannizzaro? Un eroe” | INTERVISTA

“Questo gruppo, perché di gruppo si parla, nasce dopo le ultime elezioni regionali, da cui nasce anche un’idea nuova, che ci tiene uniti e ci dà la possibilità di fare qualcosa per Reggio Calabria. Tanti di noi, io per primo, non siamo mai stati in politica, ma abbiamo voluto dare spazio ai giovani e alla gente di buona volontà”. Ad affermarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è Bruno Occhiuto, rappresentante e portavoce di “Insieme si può”, nuova lista che supporterà il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni comunali.

Occhiuto spiega gli obiettivi della lista e, a grandi linee, anche il programma. “Dialoghiamo con le persone nell’obiettivo di dare soluzioni reali. ‘Insieme si può non nasce’ a caso, neanche il nome nasce a caso, insieme perché siamo insieme, siamo uniti, con l’intenzione di stare in strada, nei quartieri, per dialogare con le persone e capire le problematiche reali. Non cerchiamo voti, ma vogliamo consensi, che è diverso, perché c’è gente scontenta, che non vuole andare più a votare, e questo noi non lo concepiamo. Questi 12 anni, lo diciamo, non ci sono piaciuti“.

Perché la scelta Cannizzaro? Occhiuto è chiaro: “è un politico di lunga carriera, dobbiamo solo ringraziarlo perché ha voluto sposare questa causa. A noi ci chiamano eroi perché ci siamo messi in politica a fare questa cosa, ma credo che anche lui sia un eroe. Sposiamo in pieno il suo modo di pensare e quello che vorrà fare della città” aggiunge Occhiuto, che preannuncia l’imminente apertura della segreteria politica di “Insieme si può”.

Di seguito l’intervista completa.