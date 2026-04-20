In centro città, con i tifosi, al cospetto del Duomo: la festa della Domotek Volley con la Supercoppa | FOTO e INTERVISTE

Vincendo la Coppa Italia A3 sarebbe stata una grande stagione. Aggiungendo la Supercoppa Italia A3 è già storia, avrebbero firmato tutti. Ma la Domotek Volley Reggio Calabria no, non può fermarsi qui. Perchè dopo essersi presa la rivincita contro Reggio Emilia, vincitrice dello spareggio promozione, i reggini avranno un’altra chance per puntare all’A2 passando dai Playoff: il 25 aprile e il 1° maggio Gara-1 e Gara-2 contro Acqui Terme, un’altra rivincita all’orizzonte dopo l’eliminazione dell’anno scorso.

Certo, la Domotek non può fermarsi. Ma una piccola sosta per festeggiare con i tifosi, un ‘cambio gomme’ in vista del rush finale, può concederselo. E quindi, di ritorno da Reggio Emilia con il secondo trofeo stagionale, nonchè secondo della sua giovane storia lunga appena 3 anni, i reggini hanno incontrato tifosi, curiosi e la gente di Reggio Calabria in pieno Corso Garibaldi, per un aperitivo presso il Bar Winner con la Supercoppa in bella vista, per autografi e foto di rito.

Nella nostra gallery le immagini della festa e di seguito la viva voce dei protagonisti intervistati ai microfoni di StrettoWeb.