Il Ponte nel destino dello Stretto, un sogno visionario nelle rivelazioni del preziosissimo saggio realizzato nel 1926 dal geografo Sebastiano Crinò

Mentre le sponde di Reggio Calabria e Messina stanno vivendo una tornata elettorale decisiva per il loro futuro in vista delle elezioni previste tra meno di un mese, l’aria che si respira lungo lo Stretto è densa di una tensione che sa di storia, di sviluppo, di cambiamento epocale. Il dibattito politico quotidiano è dominato oggi, nella primavera del 2026, dalla concreta possibilità di veder sorgere l’opera ingegneristica più ambiziosa del secolo: il Ponte sullo Stretto. Le discussioni sull’Area Metropolitana dello Stretto non sono più soltanto suggestioni accademiche, ma il cuore pulsante di una campagna elettorale che vede nel Ponte il perno di un rilancio economico senza precedenti. In questi mesi il tema ha assunto una rilevanza internazionale ancora più marcata, con l’ipotesi sempre più concreta di inserire il finanziamento dell’opera all’interno delle spese strategiche della NATO, riconoscendo allo Stretto il ruolo di corridoio logistico fondamentale per il trasporto delle merci e delle infrastrutture verso il cuore del Mediterraneo e oltre. In questo scenario di estrema attualità, emerge un ritrovamento documentale capace di far tremare le vene ai polsi per la sua incredibile premonizione, un ponte temporale che ci riporta esattamente a cento anni fa.

Il tesoro ritrovato nella biblioteca di Monsignor Gangemi

Il merito di questa scoperta emozionante va alla Fondazione Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria, un’istituzione che custodisce l’anima culturale del territorio e che ha permesso la consultazione di un documento di inestimabile valore. Si tratta di un saggio monografico intitolato La Regione dello Stretto di Messina, scritto nel 1926 dal geografo Sebastiano Crinò ed estratto dalla prestigiosa Rivista Marittima. Un ringraziamento profondo va alla Fondazione e in particolare al suo Presidente, il Dottor Giacomo Oliva, per aver concesso l’accesso a questo libro antico appartenuto alla biblioteca voluta e creata da Monsignor Francesco Gangemi, un patrimonio librario oggi riconosciuto dal Ministero della Cultura per il suo notevole interesse storico. Sfogliando le sue pagine ingiallite, ci si rende conto con stupore che le motivazioni, le urgenze e persino le analisi tecniche di un secolo fa sono sovrapponibili a quelle che leggiamo oggi sui quotidiani. La storia sembra aver atteso cento anni per dare finalmente ragione a chi, già allora, vedeva nello Stretto non un confine invalicabile, ma una fondamentale funzione unificatrice per l’Italia e per l’Europa intera.

La funzione unificatrice e la sfida alla natura di Scilla e Cariddi

Sebastiano Crinò iniziava il suo saggio descrivendo lo Stretto di Messina come un’entità geografica unitaria, un bacino che, sebbene separato dalle acque, trovava una coerenza assoluta nel clima, nella vegetazione e nell’identità dei suoi abitanti. Egli scriveva che lo Stretto ha la funzione unificatrice come per i mari che congiunge, sottolineando come la regione calabro-sicula fosse destinata a essere un unico organismo vivente. L’autore non ignorava certo le difficoltà naturali, immergendosi con maestria nella descrizione dei miti di Scilla e Cariddi che per millenni hanno alimentato il terrore dei naviganti. Tuttavia, Crinò trasformava il mito in scienza, analizzando con precisione millimetrica le correnti, le celebri reme montanti e scendenti che si alternano ogni sei ore e che creano quei garofani, ovvero i vortici che tanto spaventavano gli antichi. È affascinante notare come il saggio analizzi la morfologia sottomarina evidenziando la soglia tra Ganzirri e Punta Pezzo, dove la profondità scende sotto i cento metri, suggerendo che geologicamente la Sicilia è un prolungamento naturale della Penisola, quasi a voler implorare l’intervento dell’uomo per ripristinare quell’istmo che la natura ha interrotto.

Gli antenati del progetto moderno tra tunnel elicoidali e ponti tubolari

L’aspetto più sorprendente del documento del 1926 è la rassegna dei progetti già allora sul tavolo, esattamente un secolo fa. Una rassegna che dimostra quanto l’ingegno italiano fosse all’avanguardia. Crinò citava l’insigne geografo Eliseo Reclus e gli studi dell’ingegner Navone che, già nel 1870, proponeva una galleria sottomarina nel punto più stretto per unire il sistema stradale e ferroviario siciliano alla rete continentale. Ma la visione più audace descritta nelle pagine del museo è quella dell’ingegner Federico Gabelli, che nel 1883 immaginò una galleria sottomarina elicoidale lunga oltre tredici chilometri, studiata per superare le pendenze ferroviarie e collegare le due sponde in modo fluido. Non mancavano nemmeno soluzioni che oggi definiremmo futuristiche, come il ponte tubolare natante interacqueo proposto dall’ingegner Fornara, un tunnel immerso a venti metri di profondità e ancorato al fondo con catene, un progetto che Crinò analizzava con estremo rigore tecnico, sottolineando come le acque dello Stretto, pur agitate in superficie, presentassero una stabilità ideale per simili strutture. Leggere queste righe oggi, nel 2026, fa comprendere come l’attuale progetto del ponte sia il culmine di un’aspirazione ingegneristica che ha radici profonde e nobili, nate dal desiderio di vincere una sfida millenaria.

La visione strategica militare e la sicurezza delle rotte mediterranee

Un capitolo intero del saggio di Crinò sembra scritto appositamente per rispondere alle domande geopolitiche odierne, specialmente riguardo al ruolo dello Stretto nei contesti di difesa internazionale. L’autore evidenziava come la via marittima fosse stata resa insicura durante la prima guerra mondiale a causa della minaccia dei sottomarini e delle mine, rendendo il collegamento stabile una necessità di difesa nazionale. Crinò scriveva chiaramente che la galleria sottomarina o un ponte stabile avrebbero costituito la migliore fra le strade militari possibili, poiché protetti dall’insidia aerea e sottomarina. Questa riflessione si sposa perfettamente con l’attuale dibattito del 2026 sulla strategicità dello Stretto per la NATO. Cento anni fa come oggi, l’importanza di un flusso ininterrotto di merci e mezzi attraverso il Sud Italia veniva considerata la chiave per il dominio sicuro e pacifico del bacino occidentale del Mediterraneo, evitando che la Sicilia rimanesse isolata economicamente e strategicamente rispetto ai grandi porti di Napoli e Bari.

Un’eredità di capitale attivo per i posteri e la fine dell’isolamento

Il saggio si chiude con una riflessione economica che risuona come un monito per la classe politica attuale impegnata nelle elezioni amministrative. Crinò citava l’osservazione dell’ingegner Gabelli del 1884, il quale sosteneva che una generazione non dovrebbe lasciare ai posteri soltanto una pesante eredità di debiti, ma un capitale attivo fatto di infrastrutture capaci di generare ricchezza. La spesa per l’opera, che all’epoca si stimava intorno ai 400 milioni di lire, veniva definita come denaro speso bene perché avrebbe eliminato la incomoda strozzatura dello Stretto, permettendo a Palermo, Messina e Catania di gravitare sui mercati europei con tempi di percorrenza ridotti e costi logistici abbattuti. L’urgenza descritta nel 1926 è a maggior ragione cresciuta drammaticamente oggi, dopo cento anni esatti: la consapevolezza che senza questo legame fisico, la civiltà e lo sviluppo dell’intero bacino mediterraneo rimarrebbero monchi. Grazie al Piccolo Museo San Paolo, oggi abbiamo la prova storica che il Ponte non è un capriccio dell’attualità, ma un destino scritto nelle carte geologiche e nel cuore di chi, da un secolo, sogna di vedere finalmente unite le due sponde in un’unica, grande area metropolitana che possa finalmente avere ricchezza, sviluppo e benessere, proiettandosi al centro del mondo che conta.