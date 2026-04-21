“Il Monastero di Ortì deve diventare il cuore del turismo religioso a Reggio Calabria”: la proposta per rilanciarlo

Il Monastero di Orti al centro di una proposta di valorizzazione turistica e infrastrutturale. A rilanciare l’attenzione sul sito è il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista Reggio Protagonista, che sottolinea il potenziale del complesso religioso affacciato sullo Stretto di Messina. Il luogo, descritto come uno spazio di autenticità e tradizione, ospita attività produttive portate avanti dalle suore, tra cui la produzione di pane, pasta e formaggi, oltre a una bottega di prodotti tipici calabresi. Secondo la proposta, il sito potrebbe diventare un polo di sviluppo attraverso fattoria didattica, turismo religioso ed esperienze per famiglie e visitatori, inserendosi in un più ampio percorso di valorizzazione delle tradizioni locali.

Il nodo centrale riguarda però l’accessibilità e le infrastrutture, considerate decisive per lo sviluppo dell’area. “Oggi sono stato al Monastero di Orti, a Reggio Calabria. Un luogo straordinario, affacciato sullo Stretto, dove il tempo sembra fermarsi e dove si respira autenticità, fede e tradizione. Qui le suore, con sacrificio e dedizione, portano avanti un lavoro incredibile: producono pane, pasta, formaggi, custodendo i sapori veri della nostra terra” ha detto Veronese. “C’è una bottega con prodotti tipici calabresi, c’è una realtà viva che può diventare un punto di riferimento per tutta la Calabria. Ma soprattutto… c’è un potenziale enorme: fattoria didattica per le scuole; turismo religioso; Esperienze autentiche per famiglie e visitatori; valorizzazione delle tradizioni locali”.



“E allora la domanda è una sola: perché questo luogo meraviglioso non è ancora al centro dello sviluppo turistico della città? La proposta del Prof. Simone Veronese e della lista Reggio Protagonista è chiara: realizzare subito una strada adeguata per Orti, per renderlo facilmente accessibile e trasformarlo in una vera meta turistica. Perché senza infrastrutture, anche i luoghi più belli restano isolati. Noi vogliamo portare qui migliaia di turisti. Vogliamo costruire un percorso di turismo religioso che valorizzi Reggio Calabria. Vogliamo dare dignità e futuro a chi ogni giorno tiene viva questa realtà.



“E su questo chiederemo un impegno chiaro. Porteremo Francesco Cannizzaro al Monastero di Orti per prendere davanti a tutti un impegno concreto: rilanciare questo luogo straordinario e inserirlo in un progetto serio di sviluppo. Perché questo monastero non è solo un luogo di fede. È un simbolo di identità, di sacrificio e di amore per il territorio. E Reggio Calabria deve ripartire proprio da qui: dalle sue eccellenze vere. Reggio Protagonista: trasformiamo le bellezze in sviluppo reale”, ha dichiarato il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista Reggio Protagonista. La proposta punta dunque a inserire il Monastero di Orti in un più ampio progetto di sviluppo turistico e territoriale legato al turismo religioso e alla valorizzazione delle eccellenze locali.