Il Messina Volley si aggiudica la prima gara play-off in casa della Pallavolo Aragona

Successo in trasferta per il Messina Volley che, nel Primo Turno di Play-Off promozione di Serie C, si aggiudica il match contro la Pallavolo Aragona per 3-0. Sul taraflex della Palestra dello Sport di Agrigento, le ragazze dirette da Marcela Nielsen, dopo un inizio di primo set equilibrato, impongono il loro gioco e con grinta e determinazione portano a casa tre punti preziosi contro la compagine allenata da mister Carina Laura Gotte. Primo parziale in parità fino al 9-9, quando le peloritane piazzano il +3 (9-12) con Nielsen e Barbora Basile. La squadra di casa va in time-out, ma al rientro il muro di Rebecca La Spada materializza il +4 (9-13) ospite. Sul 18-14 per il Messina Volley, coach Gotte chiama il suo secondo discrezionale e, successivamente, Basile sigla il +5 (15-20). Dopo un batti e ribatti Nielsen segna il punto del vantaggio dei set per il Messina Volley. (+7; 18-25).

Secondo con le ospiti avanti per 4-1 con Nielsen, Basile e La Spada. Alessandra Cuzzola piazza il +4 (3-7) e Gotte va in pausa. Un break firmato Nielsen-Basile concretizza il +6 (7-13) per la squadra del presidente Mario Rizzo ed il secondo discrezionale per la squadra di casa. La palla a terra di Giulia Mondello sancisce il +9 (10-19), mentre il pallonetto di Giulia Montante accorcia a -7 (14-21). Nielsen sigla il set-point (+9; 15-24), materializzato dal muro di La Spada (+10; 15-25). Nielsen, Mondello e La Spada aprono il terzo (+4; 1-5) con la Pallavolo Aragona il time-out. L’ace di Cuzzola determina il +6 (5-11), mentre il break di 8 punti delle ospiti porta a +13 (6-19) il vantaggio del Messina Volley con Nielsen, La Spada e Michela Laganà. Due spunti di Mondello aumentano il gap a +15 (8-23). L’ace di La Spada chiude il match in favore del Messina Volley (+17; 8-25).

Le parole di coach Nielsen

“Abbiamo cominciato questa partita un pò rigide – commenta coach Nielsen – però ci siamo riprese ed ho visto un bel gioco. C’è stata una buona crescita durante le ultime partite e sono molto contenta della prestazione della squadra. Adesso ci aspetta l’Acicatena e spero che la squadra di il massimo e già da martedì cominceremo a preparare questa nuova gara”. “Siamo soddisfatte della nostra prestazione – dichiara il centrale giallo-blu La Spada – in quanto abbiamo lavorato tutta la settimana sapendo che avremmo incontrato un avversario molto ostico. Nel primo set abbiamo preso le misure del campo e degli avversari, dopo siamo riuscite a imporre il nostro carattere e giocare come sappiamo fare. Adesso testa alla prossima gara contro l’Acicatena”. “Il Messina Volley è stato molto bravo – le parole di coach Gotte – e noi abbiamo giocato al 30%, per merito anche delle avversarie. Mi dispiace perché potevamo onorare di più questa gara e rimane il rammarico di non averci provato. Adesso andiamo ad Acicatena cercando di toglierci questa soddisfazione, se ci riusciamo”. “E’ stata una gara giocata molto bene dal Messina Volley – aggiunge il presidente della Pallavolo Aragona Nino Di Giacomo – noi abbiamo il palleggiatore che è alla prima stagione di Serie C ed una banda del 2010. Le nostre hanno giocato un pò spaventate, anche se le nostre senior hanno cercato di contrastare le avversarie, però la differenza in campo era notevole e colgo l’occasione per fare i complimenti al Messina Volley”.

Pallavolo Aragona – Messina Volley 0-3 (18-25; 15-25; 8-25)

Pallavolo Aragona : Sbarufatti 4, Vella 2, Vinciguerra, Lentini n.e., Malatesta 1, Cusumano (Cap.) 2, Patti 9, Todorova 4, Catalano, Montante 4, Terrazzino n.e., Savitteri n.e., Esghainer (Lib. 1), Morreale (Lib. 2) n.e. All. Gotte. 2° All. Scollo.

Messina Volley: Bisicchia n.e., Laganà (Cap.) 4, Mondello 7, Ignoto n.e., Basile 9, Nielsen 17, Runci n.e., Arena S. n.e., Cuzzola 6, La Spada 8, De Luca n.e., Colombrita (Lib. 1). All. Gugliandolo.