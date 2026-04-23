Il Maggio dei Libri, Scarcella: “inizio emozionante con la storia di Francesco Occhiuto” | INTERVISTA

“La seconda edizione del Maggio dei Libri quest’anno inizia con un racconto struggente, emozionante che è quello della storia di Francesco Occhiuto, di Chicco, che ha lasciato tragicamente questo mondo e uscendo da questo mondo è entrato però nel cuore di tutti i calabresi e di tutti gli italiani. Il suo sacrificio ha cambiato la storia dell’approccio della scuola con la psicologia perché ora grazie all’intervento della politica abbiamo lo psicologo nelle scuole“. È quanto dichiarato dal sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, in merito all’apertura della seconda edizione de “Il Maggio dei Libri”, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.

“Noi qui oggi siamo a raccontare la storia di un ragazzo come tanti che è cresciuto in una famiglia normale, in una famiglia felice, la testimonianza della zia Giuliana Occhiuto che oggi è qui con noi è preziosa, ci racconta che in tutte le case si possono vivere tragedie di questo tipo, è importante sensibilizzare i ragazzi perché parlino con chiunque, sia il professore, il genitore, l’amico, il sindaco, io mi sono anche proposta per ascoltarli se hanno dei problemi.

Il primo passo per superare il problema psicologico, la malattia mentale è condividerla con qualcuno che ti aiuti ad accettarla e scegliere di curarti. Quindi iniziare Il maggio dei libri significa iniziare con una storia che tocca il cuore di tutti quanti noi, siamo felici di averlo fatto con questa iniziativa partecipatissima a una sala gremita di ragazzi delle scuole, di associazioni, della Croce Rossa Italiana, di tante persone che effettivamente hanno a cuore il futuro dei nostri giovani“, conclude.