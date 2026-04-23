Il grande spettacolo del Circo Paolo Orfei arriva a Vibo Valentia: magia, animali e artisti da record

A Vibo Valentia è tutto pronto per accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: il ritorno del grande circo tradizionale con lo spettacolo “Africa, il Regno Animale” del Circo Paolo Orfei. Un appuntamento che promette emozioni, stupore e intrattenimento per tutte le età, grazie a un cast di artisti di livello internazionale e numeri premiati nei più importanti festival circensi. Lo show, che sarà ospitato in Via Della Pace dall’1 al 10 maggio, rappresenta un viaggio tra tradizione e spettacolarità, dove la magia del circo si fonde con scenografie suggestive e attrazioni uniche. Un evento che punta a richiamare famiglie, appassionati e curiosi, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo dell’arte circense.

“Africa, il Regno Animale”: protagonisti elefanti e tigri bianche

Cuore dello spettacolo sono le grandi attrazioni che hanno reso celebre il circo a livello internazionale. Tra queste spiccano i maestosi elefanti della famiglia Gartner, una delle esibizioni più attese dal pubblico, capaci di incantare con la loro imponenza e le coreografie studiate nei minimi dettagli. Accanto a loro, i riflettori si accendono sui felini di Francesco Berosini, con le spettacolari tigri bianche, simbolo di eleganza e potenza. Questi numeri rappresentano il punto più alto della tradizione circense, arricchiti da riconoscimenti ottenuti al prestigioso Festival del Circo di Montecarlo, garanzia di qualità e professionalità.

Artisti premiati e numeri mozzafiato in pista

Il programma dello spettacolo si distingue per la varietà e l’alto livello artistico delle esibizioni. Sotto la direzione artistica di Niky Martin, il Circo Paolo Orfei porta in scena un cast capace di alternare emozione, adrenalina e divertimento. Tra i protagonisti spiccano le evoluzioni aeree della giovane Rita De Angelis, le performance energiche di Desiree Royal con l’hula hoop e le acrobazie al filo del coraggioso Primo De Angelis. Non mancano momenti di poesia e grazia con i tessuti aerei di Desiree Pirlo, mentre la cavalleria guidata da Genny Martino aggiunge eleganza e tradizione allo spettacolo. A completare il quadro, il divertimento dei clown, gli effetti scenografici dei Macaggi e le suggestioni luminose della “donna laser” Michelle, rendono lo show un’esperienza completa e coinvolgente.

Un evento per famiglie tra spettacolo e scoperta

Oltre agli spettacoli serali, il circo offre anche la possibilità di vivere un’esperienza unica con la visita agli animali, prevista nei giorni festivi e la domenica. Un’occasione speciale soprattutto per i più piccoli, che potranno avvicinarsi al mondo del circo in modo educativo e affascinante. La programmazione prevede spettacoli quotidiani con doppio appuntamento, mentre il mercoledì è giorno di riposo. L’organizzazione invita il pubblico a prenotare in anticipo, vista l’alta affluenza prevista per uno degli eventi più attesi in città.

Il ritorno del grande circo tradizionale in Calabria

L’arrivo del Circo Paolo Orfei a Vibo Valentia rappresenta molto più di uno spettacolo: è il ritorno di una tradizione che continua a rinnovarsi, mantenendo intatto il suo fascino. Tra attrazioni esotiche, numeri acquatici e performance di livello internazionale, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, fatta di emozioni autentiche. In un’epoca dominata dall’intrattenimento digitale, il circo dimostra ancora una volta la sua capacità di unire generazioni diverse, offrendo uno spettacolo dal vivo che resta impresso nella memoria. Dal primo all’ultimo applauso, “Africa, il Regno Animale” si prepara a conquistare Vibo Valentia con tutta la sua magia.