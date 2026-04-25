Il coraggio di Maria Antonietta Rositani illumina Reggio Calabria: dalla tragedia del fuoco alla doppia candidatura nel Partito Democratico

La notizia che scuote positivamente il panorama politico di Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio riguarda la discesa in campo di Maria Antonietta Rositani. La sua non è una candidatura come le altre, ma rappresenta un segnale di speranza, forza e rinascita che travalica i confini della politica locale per assumere un valore universale. Maria Antonietta Rositani, divenuta negli anni il volto della lotta civile contro la violenza di genere, ha ufficializzato il suo impegno tra le fila del Partito Democratico, ponendosi come guida morale e civile per una città che cerca nel coraggio dei propri cittadini la spinta per guardare al futuro. E la sua è un’inedita doppia candidatura: al consiglio comunale e al consiglio della circoscrizione in cui vive (Reggio Centro/Sud, cioè Sbarre, Gebbione e viale Calabria).

La memoria indelebile di via Frangipane e la forza di una sopravvissuta

Per comprendere appieno il peso di questa candidatura è necessario ripercorrere i momenti drammatici che hanno segnato la vita di Maria Antonietta e la memoria collettiva della città dello Stretto. Sette anni fa, in via Frangipane, nel cuore pulsante del centro storico, Maria Antonietta fu vittima di un atroce tentativo di femminicidio per mano dell’ex marito, Ciro Russo. L’uomo, evaso dai domiciliari, la raggiunse per versarle addosso della benzina e appiccare il fuoco, lasciandola tra le fiamme in un gesto di inaudita ferocia. Quello che seguì fu un miracolo di resistenza umana: dopo lunghissimi mesi di degenza, innumerevoli interventi chirurgici e una sofferenza fisica e psicologica inimmaginabile, Maria Antonietta è tornata alla vita, trasformando le proprie cicatrici in una bandiera di libertà.

Da paladina dei diritti a capolista nel Partito Democratico

L’annuncio ufficiale della sua candidatura come capolista per il Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico qualifica profondamente la proposta politica a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia. La scelta di porla in cima alla lista non è solo un omaggio alla sua storia personale, ma un gesto politico deliberato per mettere al centro dell’agenda amministrativa il tema della sicurezza delle donne e della lotta a ogni forma di prevaricazione. Maria Antonietta Rositani ha dimostrato, attraverso la scrittura di libri e la partecipazione attiva a incontri pubblici, di possedere una voce autorevole e necessaria. La sua presenza garantisce che il dibattito politico non si limiti alla gestione dell’ordinario, ma abbracci i valori della dignità umana e della tutela dei più fragili.

Il significato profondo della doppia candidatura tra Palazzo San Giorgio e le periferie

Un aspetto tecnico e politico di grande rilievo riguarda la decisione del Partito Democratico di puntare su una doppia candidatura per la Rositani. La donna correrà infatti sia per il Consiglio Comunale che per il Consiglio di Circoscrizione della zona Centro Sud, che comprende i quartieri di Sbarre, Gebbione e Viale Calabria. Si tratta di una scelta dal fortissimo valore simbolico, poiché proprio in questo territorio Maria Antonietta vive e ha subito l’aggressione che ha cambiato la sua esistenza. Candidarsi nel luogo in cui ha visto la morte con gli occhi significa riappropriarsi dello spazio pubblico, trasformando un luogo di dolore in un laboratorio di impegno civile e riscatto sociale.

Una sfida territoriale nel cuore pulsante di Sbarre e Gebbione

La presenza di Maria Antonietta Rositani nella lista della circoscrizione Centro Sud rappresenta un legame viscerale con il territorio. Questi quartieri, densamente popolati e ricchi di complessità, vedono in lei una figura familiare, una vicina di casa che ha saputo rialzarsi e che ora mette a disposizione la propria esperienza per migliorare la qualità della vita di tutti. La sua corsa elettorale si preannuncia come una delle più seguite e sentite, capace di intercettare il consenso non solo per appartenenza ideologica, ma per stima profonda verso una donna che ha saputo vincere la battaglia più difficile. Il suo impegno nei quartieri di Sbarre e Viale Calabria porterà un’attenzione rinnovata sulle periferie, spesso dimenticate, ma che oggi trovano in lei una rappresentante di eccezionale caratura.

L’impatto della figura di Maria Antonietta Rositani sulla coalizione di Mimmo Battaglia

Il sostegno al candidato sindaco Mimmo Battaglia acquisisce con questo innesto una rinnovata credibilità. In un’epoca in cui la politica fatica spesso a trovare modelli di riferimento autentici, la figura di Maria Antonietta Rositani emerge come un faro di coerenza e integrità. La sua storia di testimonial e attivista ha già varcato i confini regionali, rendendola una personalità nota e rispettata in tutta Italia. Per Reggio Calabria, avere una tale figura tra i banchi del consiglio significherebbe elevare il livello del confronto democratico, portando in aula una sensibilità rara e una determinazione che è stata forgiata nel fuoco, oltre ogni bandiera ideologica. Le elezioni del 24 e 25 maggio saranno dunque l’occasione per la città di abbracciare nuovamente la sua paladina, permettendole di continuare la sua missione di giustizia all’interno delle istituzioni.