Il “Co.re.com. Day” arriva a Reggio Calabria: un evento per la tutela dei diritti degli utenti

Mercoledì 6 maggio 2026, presso il Polo Culturale “M. Preti” di Palazzo Campanella, si terrà un'importante giornata di sensibilizzazione sulla tutela dei diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni

Palazzo Campanella Regione Reggio Calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il “Co.re.com. Day” rappresenta uno degli eventi più significativi nell’ambito della tutela dei diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni, e quest’anno si terrà a Reggio Calabria, presso il Polo Culturale “M. Preti” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Il 6 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, i cittadini avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di approfondimento, con focus sulle problematiche relative alla fruizione dei servizi di comunicazione e sulle modalità di protezione dei consumatori.

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