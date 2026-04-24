Il “Co.re.com. Day” arriva a Reggio Calabria: un evento per la tutela dei diritti degli utenti

Il “Co.re.com. Day” rappresenta uno degli eventi più significativi nell’ambito della tutela dei diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni, e quest’anno si terrà a Reggio Calabria, presso il Polo Culturale “M. Preti” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Il 6 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, i cittadini avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di approfondimento, con focus sulle problematiche relative alla fruizione dei servizi di comunicazione e sulle modalità di protezione dei consumatori.