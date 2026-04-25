Il Catanzaro torna alla vittoria, poker allo Spezia dopo 4 pari: il 5° posto è matematico, un risultato eccezionale per il terzo anno di fila

Dopo quattro pari di fila, il Catanzaro centra la vittoria, tornando al successo per 4-2 contro lo Spezia nell’anticipo del sabato della 36ª e terzultima giornata di Serie B. La squadra di Aquilani, quando mancano due giornate alla fine, si assicura il 5° posto matematico. E’ un risultato, oltre che un piazzamento, eccezionale, anche perché arriva per il terzo anno di fila, al cospetto di squadre che hanno speso molto di più e hanno raggiunto risultato non in linea. I giallorossi, invece, centrano il quinto posto, come due anni fa, e sono a un punto dalle 60 lunghezze conquistate con Vivarini. Basta poco, dunque, per superare quel record di punti.

Iemmello e compagni, per la terza stagione di fila, giocheranno il primo turno playoff, e avranno la possibilità di farlo in casa, con due risultati su tre a favore e con ampie chance di arrivare in semifinale, sempre centrata nei due anni precedenti. E’ il frutto, questo, del grande lavoro svolto dal club, in primi: lungimiranza, scelte corrette, mai passi troppo lunghi, competenze tecniche e sui giovani.

Tornando alla sfida odierna, la sblocca Petriccione al 24′, ma a ridosso dell’intervallo risponde Valoti. Il primo tempo finisce sul pari, ma nella ripresa il Catanzaro dilaga con Fellipe Jack e Pittarello, che fissa la doppietta nella seconda parte e chiude i conti. A nulla serve il rigore di Lapadula al 90’+3 per il 4-2 finale.

Serie B, risultati 36ª Giornata

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00

Monza-Modena 1-0

Ore 21.00

Avellino-Bari 2-0

Sabato 25 aprile

Ore 12.30

Catanzaro-Spezia 4-1

Ore 15.00

Entella-Padova

Frosinone-Carrarese

Pescara-Juve Stabia

Reggiana-Palermo

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Venezia-Empoli

Ore 17.30

Cesena-Sampdoria

Classifica Serie B

Venezia 75 Monza 75* Frosinone 72 Palermo 68 Catanzaro 59* Modena 52* Juve Stabia 49 Avellino 46* Cesena 44 Carrarese 43 Sudtirol 40 Mantova 40 Padova 40 Sampdoria 40 Empoli 37 Entella 36 Bari 34* Pescara 33 Spezia 33* Reggiana 33

*1 partita in più

Prossimo turno Serie B, 37ª giornata

Venerdì 1 maggio

Ore 15.00