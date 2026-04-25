Il Catanzaro torna alla vittoria, poker allo Spezia dopo 4 pari: il 5° posto è matematico, un risultato eccezionale per il terzo anno di fila

Dopo quattro pari di fila, il Catanzaro centra la vittoria, tornando al successo per 4-2 contro lo Spezia nell’anticipo del sabato della 36ª e terzultima giornata di Serie B. La squadra di Aquilani, quando mancano due giornate alla fine, si assicura il 5° posto matematico. E’ un risultato, oltre che un piazzamento, eccezionale, anche perché arriva per il terzo anno di fila, al cospetto di squadre che hanno speso molto di più e hanno raggiunto risultato non in linea. I giallorossi, invece, centrano il quinto posto, come due anni fa, e sono a un punto dalle 60 lunghezze conquistate con Vivarini. Basta poco, dunque, per superare quel record di punti.
Iemmello e compagni, per la terza stagione di fila, giocheranno il primo turno playoff, e avranno la possibilità di farlo in casa, con due risultati su tre a favore e con ampie chance di arrivare in semifinale, sempre centrata nei due anni precedenti. E’ il frutto, questo, del grande lavoro svolto dal club, in primi: lungimiranza, scelte corrette, mai passi troppo lunghi, competenze tecniche e sui giovani.
Tornando alla sfida odierna, la sblocca Petriccione al 24′, ma a ridosso dell’intervallo risponde Valoti. Il primo tempo finisce sul pari, ma nella ripresa il Catanzaro dilaga con Fellipe Jack e Pittarello, che fissa la doppietta nella seconda parte e chiude i conti. A nulla serve il rigore di Lapadula al 90’+3 per il 4-2 finale.
Serie B, risultati 36ª Giornata
Venerdì 24 aprile
Ore 19.00
Monza-Modena 1-0
Ore 21.00
Avellino-Bari 2-0
Sabato 25 aprile
Ore 12.30
Catanzaro-Spezia 4-1
Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova
Ore 17.15
Venezia-Empoli
Ore 17.30
Cesena-Sampdoria
Classifica Serie B
- Venezia 75
- Monza 75*
- Frosinone 72
- Palermo 68
- Catanzaro 59*
- Modena 52*
- Juve Stabia 49
- Avellino 46*
- Cesena 44
- Carrarese 43
- Sudtirol 40
- Mantova 40
- Padova 40
- Sampdoria 40
- Empoli 37
- Entella 36
- Bari 34*
- Pescara 33
- Spezia 33*
- Reggiana 33
*1 partita in più
Prossimo turno Serie B, 37ª giornata
Venerdì 1 maggio
Ore 15.00
- Bari-Entella
- Carrarese-Cesena
- Empoli-Avellino
- Juve Stabia-Frosinone
- Mantova-Monza
- Modena-Reggiana
- Padova-Pescara
- Palermo-Catanzaro
- Sampdoria-Sudtirol
- Spezia-Venezia