Il Catanzaro torna alla vittoria, poker allo Spezia dopo 4 pari: il 5° posto è matematico, un risultato eccezionale per il terzo anno di fila

E' un risultato, oltre che un piazzamento, eccezionale, anche perché arriva per il terzo anno di fila, al cospetto di squadre che hanno speso molto di più e hanno raggiunto risultato non in linea

esultanza catanzaro vittoria contro lo spezia
Foto U.S. Catanzaro 1929

Dopo quattro pari di fila, il Catanzaro centra la vittoria, tornando al successo per 4-2 contro lo Spezia nell’anticipo del sabato della 36ª e terzultima giornata di Serie B. La squadra di Aquilani, quando mancano due giornate alla fine, si assicura il 5° posto matematico. E’ un risultato, oltre che un piazzamento, eccezionale, anche perché arriva per il terzo anno di fila, al cospetto di squadre che hanno speso molto di più e hanno raggiunto risultato non in linea. I giallorossi, invece, centrano il quinto posto, come due anni fa, e sono a un punto dalle 60 lunghezze conquistate con Vivarini. Basta poco, dunque, per superare quel record di punti.

Iemmello e compagni, per la terza stagione di fila, giocheranno il primo turno playoff, e avranno la possibilità di farlo in casa, con due risultati su tre a favore e con ampie chance di arrivare in semifinale, sempre centrata nei due anni precedenti. E’ il frutto, questo, del grande lavoro svolto dal club, in primi: lungimiranza, scelte corrette, mai passi troppo lunghi, competenze tecniche e sui giovani.

Tornando alla sfida odierna, la sblocca Petriccione al 24′, ma a ridosso dell’intervallo risponde Valoti. Il primo tempo finisce sul pari, ma nella ripresa il Catanzaro dilaga con Fellipe Jack e Pittarello, che fissa la doppietta nella seconda parte e chiude i conti. A nulla serve il rigore di Lapadula al 90’+3 per il 4-2 finale.

Serie B, risultati 36ª Giornata

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00
Monza-Modena 1-0

Ore 21.00
Avellino-Bari 2-0

Sabato 25 aprile

Ore 12.30
Catanzaro-Spezia 4-1

Ore 15.00
Entella-Padova
Frosinone-Carrarese
Pescara-Juve Stabia
Reggiana-Palermo
Sudtirol-Mantova

Ore 17.15
Venezia-Empoli

Ore 17.30
Cesena-Sampdoria

Classifica Serie B

  1. Venezia 75
  2. Monza 75*
  3. Frosinone 72
  4. Palermo 68
  5. Catanzaro 59*
  6. Modena 52*
  7. Juve Stabia 49
  8. Avellino 46*
  9. Cesena 44
  10. Carrarese 43
  11. Sudtirol 40
  12. Mantova 40
  13. Padova 40
  14. Sampdoria 40
  15. Empoli 37
  16. Entella 36
  17. Bari 34*
  18. Pescara 33
  19. Spezia 33*
  20. Reggiana 33

*1 partita in più

Prossimo turno Serie B, 37ª giornata

Venerdì 1 maggio

Ore 15.00

  • Bari-Entella
  • Carrarese-Cesena
  • Empoli-Avellino
  • Juve Stabia-Frosinone
  • Mantova-Monza
  • Modena-Reggiana
  • Padova-Pescara
  • Palermo-Catanzaro
  • Sampdoria-Sudtirol
  • Spezia-Venezia
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