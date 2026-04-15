Il Catania fa dietrofront: fallimento Viali, torna Mimmo Toscano (esonerato immeritatamente)

Non meritava l’esonero, dopo quella vittoria, dopo un campionato comunque importante, dopo il record al Massimino (nessun gol subito in casa e nessuna sconfitta), dopo una lotta al vertice mantenuta per oltre metà campionato. Sì, Mimmo Toscano era stato esonerato immeritatamente, qualche settimana fa, e per questo ora torna dove gli compete: il Catania, infatti, lo ha richiamato, dopo la fallimentare scelta Viali, che per poco non rischia pure di far perdere il secondo posto.

Un disastro, il cammino dell’ex Cosenza, che in poche gare ha racimolato veramente poco. “Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Subito dopo questa nota, ecco quella del ritorno di Toscano. “Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. A mister Toscano e all’intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti”.

Nelle ultime due gare di stagione regolare, l’obiettivo (non complesso) è di difendere il secondo posto e poi prepararsi al meglio al playoff, in cui ovviamente gli etnei partono da una posizione di vantaggio importante.