Catania, è un terremoto: addio con il DS Pastore. Ultime ore incredibili

E’ incredibile quanto accaduto a Catania nelle ultime ore, un clamoroso terremoto tecnico-sportivo. Dopo il ritorno di Toscano, che riprende il posto in luogo dell’esonerato Viali, protagonista di poche settimane fallimentari, il club siciliano ha anche rotto con il DS Pastore. “Catania Football Club rende nota l’interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore” si legge in una nota. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “la stima nei confronti dell’uomo e del professionista è inalterata, auguriamo a Ivano Pastore il meglio per il prosieguo della sua carriera”.